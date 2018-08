Hvězdy za milion. Ve Znojmě se představí stará garda Barcelony

Zhruba milion korun museli sehnat pořadatelé exhibice Znojmo žije fotbalem, aby mohli přivítat výběr slavné Barcelony. Při organizování logisticky velmi náročné akce, jejímž vrcholem bude v pátek večer zápas veteránů Česka a Slovenska proti katalánskému velkoklubu, musel organizátor řešit řadu nezvyklých úkonů; jen dohoda o použití loga FC Barcelona má pět stran A4, nesmí se angažovat někteří konkrétní sponzoři a taky každý vizuální prvek spojený s akcí musí projít schválením slovutného hosta.

Na jih Moravy dorazí výběr, který má vlastní název (ABJ) i vlastní organizační strukturu včetně sportovního manažera nebo tiskového mluvčího. Členství v ABJ (v originále Agrupació Barça Jugadors, česky Skupina hráčů Barcelony) je podmíněno odehráním zápasu v pověstném dresu s modrými a granátově červenými svislými pruhy.

Exhibice ve Znojmě Pátek 31. srpna 12.00 Dětský den (do 18.00)

12.00 Turnaj kategorií U11

14.00 Autogramiáda (Freeport)

14.30 1. SC Znojmo – Výběr APŠ

16.00 Real Top Praha – Mufuza

17.00 Autogramiáda (stadion)

18.00 Česko-Slovensko – Barcelona Sestavy mužstev

Český výběr: Jaromír Blažek, Tomáš Ujfaluši, Marek Jankulovski, Jiří Štajner, Marek Heinz, Jiří Novotný, Martin Latka, Patrik Berger, Václav Koloušek, Tomáš Rosický, Tomáš Jun, Vladimír Šmicer.

Slovenský výběr: Kamil Čontofalský, Radoslav Zabavník, Stanislav Varga, Vratislav Greško, Miroslav Karhan, Marek Ujlaky, Jozef Kožlej, Karol Kisel.

FC Barcelona: Francisco Javier Doz Guzmán, Samuel Okunowo, Roberto Fernández, José Pérez Serer, Javier Sánchez, Miguel Angel Lozano, Andoni Goikoetxea, Eric Abidal, Jordi Ferrón, Javier Delgado, Jofre Mateu, Sergio Pérez, Jaume Llaveria, Marcos Zamora, Álvaro Gómez, Javier Molina.

„Sídlo má tahle stará garda na stadionu Camp Nou a členy jsou všichni bývalí hráči, kteří za ni mají zájem hrát. Tedy i největší hvězdy. Do Japonska, Dubaje a dalších lukrativních destinací jezdí v prvotřídním složení, ale to je mimo naše finanční možnosti. Za taková jména se platí vyšší desetitisíce dolarů za účast. Soupiska pro Znojmo možná může být pro někoho zklamáním, ale každý jednotlivý hráč dres Barcelony oblékal, dost z nich prošlo i slavnou akademií La Masia. Sáhli jsme si na to, na co jsme měli, a kdo není pod smlouvou u některé z televizí, novin nebo jinde. Spousta bývalých hráčů někde trénuje,“ uvedl spoluorganizátor Martin Veselý.

Ronaldinho je za půl milionu. Nejvíc stáli Abidal a Goikoetxea

Největšími postavami páteční sestavy jsou ohlášeni Eric Abidal, nyní sportovní ředitel FC Barcelona, dále Andoni Goikoetxea a Juan Carlos. Všichni tři zažili v červenomodrém triku triumf v Lize mistrů. Goikoetxea patřil k důležitým postavám mužstva na přelomu 80. a 90. let minulého století, jemuž se pod vedením trenéra Johana Cruyffa přezdívalo Dream Team.

Každý z hráčů spolku veteránu má svoji taxu, hráči se pro exhibice „kupují“ samostatně. Například bývalý brazilský reprezentant Ronaldinho by podle informací pořadatelů vyšel na půl milionu korun, což si ve Znojmě nemohli dovolit.

„Abidal a Goikoetxea byli nejdražšími položkami na soupisce,“ říká Veselý. Na startovném, letenkách, ubytování a dalších nutných výdajích, spojených s třídenním pobytem ABJ ve Znojmě, přišla Barcelona na asi milion korun. „Možná to nejsou na první pohled tak hvězdná jména, ale čutálisti jsou to prvotřídní,“ uvedl Veselý.

Zaplatit je byla z české strany sice nejdůležitější, ale ne jediná položka na seznamu, kterou museli organizátoři splnit. Příprava začala první „oťukávací“ fází už loni, kdy Barcelona hrála v Brně malý fotbal.

„Tehdy jsme s ní udělali dobrou zkušenost a taky jim se v Česku líbilo. Hledali jsme možnosti, jak sem Barcelonu dostat, a postupně jsme dospěli k tomu, že budeme hrát velký fotbal, o který měla Barcelona zájem,“ řekl Luděk Zelenka, který se rovněž v exhibici angažuje.

S Veselým a také s Petrem Švancarou, dalším členem přípravného štábu, vyrazili později do Španělska, kde se podmínky domlouvaly už konkrétně.

Kapacita stadionu je zajímala, o sklípky zájem neměli

„Přijede skupina totálních profesionálů. Není to parta, která si tady bude jezdit do Prahy na nákupy a dělat si, co chce. Chodí v jednotných soupravách, jejich program je řízený. Nějaké sklípky nebo víno neexistují. Už loni nás v Brně šokovalo, že se nechtěli jít ani podívat po městě. Jsou na hotelu a odpočívají. Nedivil bych se tomu, kdyby měli i večerku,“ popsal předchozí zkušenost Švancara.

Tým dorazí do Znojma ve čtvrtek večer a ubytuje se ve čtyřhvězdičkovém hotelu Savannah v Hatích na hranicích s Rakouskem. Dopředu se zástupci ABJ mimo jiné ujistili, že ve svých pokojích budou mít hráči oddělené postele.

V pátek před utkáním mužstvo stihne dvě autogramiády, jednu v Hatích a jednu na znojemském stadionu. Kapacita hlediště je tam 3 000 míst, polovina lístků za 150 korun byla prodána už minulý týden.

„Co jsem se díval, hraje tahle stará garda desetkrát až dvanáctkrát ročně. Je až zázrak, že vzala i Znojmo. První, co řešili, bylo, v jakém městě a na jak velkém stadionu by měli nastoupit. Čekali jsme, že následně odmítnou, ale nestalo se,“ podotkl Veselý.

Smlouva o zápase pamatuje i na sponzory a partnery. „Například nás nemůže sponzorovat Adidas, i kdyby nám nabízel cokoliv. Barcelonu totiž obléká Nike,“ přidal k dobru Veselý.

Celkem čítá ohlášená návštěva z Barcelony 23 jmen; 17 je hráčů, zbytek doprovod. Mimo to se ohlásili členové českého fanklubu, kteří byli už loni v Brně a mají zájem svoje idoly vidět znovu.

Zápas má v neposlední řadě charitativní podtext. Organizátoři plánují předat vybranému subjektu nebo osobě šek na 50 tisíc korun. „Ještě odtajníme, komu peníze předáme,“ řekl Zelenka.

Společné mužstvo českých a slovenských fotbalistů si zahraje proti Barceloně na oslavu 100 let výročí od založení Československa.