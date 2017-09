Procházka po Rudém náměstí nebude. Zlín chce být důstojným partnerem

„Co je dobrý výsledek, vyhodnotíme po utkání. Ale bych byl špatný trenér, kdybych mluvil o remíze. Vždycky mužstvo vedu, aby vítězilo,“ pronesl odvážně kouč Bohumil Páník na tiskové konferenci před druhým duelem ve skupině Evropské ligy.

Jak jste snášeli dlouhý přesun na hotel a pak na trénink?

To jsou normální věci, které nás potkávají. Je to civilizační choroba, spousta aut. Něco podobného jsem zažil v Sao Paolu, když jsem byl v Brazílii. Také osmiproudé silnice a zácpy a zácpy. Nejrychlejší jsou motorky a kola. Bereme to sportovně. Naopak se díváme, jak to tady v tak obrovském městě vypadá. Všechno je pro nás poučné.

Nebál jste se, že Ekpaie nepustí z letiště?

To byla drobnost, která se hned vysvětlila. My už jsme takovou věc zažili, když jsme letos v zimě letěli do Turecka na soustředění. Jeden hráč musel letět přes Ankaru, náš sportovní manažer se obětoval a letěl s ním. Dorazili o nějakých osm hodin později. Tím se nenecháme vyvést z míry.

Jak se vám líbí stadion Lokomotivu?

Je krásný. Soupeři ho závidíme a všichni doufáme, že se podobného dočkáme ve Zlíně. Je nám obrovskou ctí si zahrát v Moskvě a doufám, že budeme důstojným partnerem.

Lokomotiv čeká derby s Dinamem. Čekáte, že bude šetřit některé hráče?

Také máme před sebou derby s Ostravou. Myslím, že nikdo z trenérů si nedovolí nějakým způsobem taktizovat. Nikdy není moc dobré, když vymýšlíte. Pak to nedopadá dobře. Věřím, že nastoupí nejsilnější sestavy.

Domácím se moc nelíbí pozdní začátek zápasu ve 22 hodin místního času. Vám nevadí?

U nás máme jenom o hodinu méně. Je to čas, kdy se hrají poháry a mi to plně respektujeme. Možná je to kvůli zájmům televizí, ale je to neobvyklé pro diváky, kteří přijdou na stadion. Pro nás není problém podřídit se biologicky času utkání. Poslední tři dny trénovali později, abychom si zvykli.

Budete hráče ve čtvrtek držet na hotelu, nebo je pustíte i do města?

Ví, že se musí připravit na zápas. Nepřijeli jsme, abychom se podívali na Rudé náměstí a někde se procházeli po supermarketech. Přijeli za prací, tvrdou. Když se budou chtít podívat jak to tady vypadá a na památky, tak na to mají dovolenou.

Máte jasno o osmnáctce nominovaných?

Všichni, 25 hráčů, které jsme vzali, jsou zdraví. Váháme nad jedním místem, rozhodovat se budeme mezi dvěma hráči.