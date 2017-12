Vyřazení hodně mrzí. Ale není to katastrofa, řekl slávista Zmrhal

Ve 48. minutě se k němu snesl parádní pas od Dannyho, jenže Zmrhal bránu překopl. „Bohužel mi míč skočil na nárt a dal jsem to moc nahoru,“ mrzelo Zmrhala.

Slávisté měli po změně stran ještě několik gólových šancí, ale ani jednu nedokázali proměnit.

„Po tom, co tady předtím bylo, jsem rád, že jsme Evropskou ligu hráli,“ připomněl Zmrhal nedávné časy, v nichž se Slavia bála o přežití. „Všichni jsme si přáli postoupit, ale že by to byla nějaká katastrofa, to určitě ne.“

Mrzí porážka o to víc, že jste měli k postupu tak blízko?

Měli jsme k postupu blíž než Astana, bohužel gól dali oni z jedné šance. Rozhodčí říkal, že se to odrazilo do někoho z nás. Nevím, jak to tam prošlo. My bohužel měli vyložené šance, které jsme sami vytvořili a nic z toho, to mrzí hodně.

Nebyl problém, že vám k postupu stačila i remíza?

Nemyslím si, i když je možné, že nám to trochu svazovalo nohy. Ale druhou půli jsme mohli i otočit, vyhrát.

Čím si vysvětlujete, že jste měli ve druhé půli tolik šancí?

Astana trochu zalezla, stačilo jí bránit výsledek. Začali jsme do nich chodit, napadat je, to jim nedělalo úplně dobře. Měli jsme tak hrát první půli, ale to se bohužel nepovedlo.

Zlomila se situace ve skupině až dnes, nebo dřív?

V Astaně jsme měli šance první poločas, tady jsme měli šance ve druhém... Myslím, že se mohlo rozhodnout teď. Zejména v té druhé půli.

Trenér Šilhavý na předzápasové tiskovce naznačil, že od vedení necítí dostatečnou důvěru. Vnímal jste to?

Někdo mi to říkal. Vůbec jsem o tom nevěděl, na tiskovku jsem ani nekoukal. Noviny jsem dneska taky nečetl. Kluci mi říkali, že tam něco vyšlo. Myslím si, že takhle přesně to neřekl, jak to vyšlo v novinách, k tomu se vám asi vyjádří on sám nebo někdo z vedení.

Podzim se vám nepovedl podle představ, že?

Jak jsem říkal, není to žádná katastrofa. Jsme druzí v lize, v Evropské lize jsme hráli do posledního kola o postup. Bohužel se nepovedlo. Ale Evropská liga tady byla po dlouhé době, všichni jsme za to rádi. A liga? Plzeň má fazonu, ale my máme jen o tři body míň, než jsme měli po podzimu minulou sezonu.