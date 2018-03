Vrba před odvetou se Sportingem: Rádi bychom, aby se povedl zázrak

Co musíte udělat jinak než v prvním zápase, abyste postoupili do čtvrtfinále?

Vyhrát o tři góly. (úsměv) Hodně důležité bude, kdo dá první gól. To může ovlivnit další vývoj zápasu.

Je vůbec možné otočit výsledek a postoupit?

Bylo by špatné, kdybychom tomu nevěřili.

Plzeň - Sporting čtvrtek 15.3., výkop v 19 hodin Utkání budeme sledovat v podrobné online reportáži.

Před zápasy s Partizanem, jste říkal, že se může stát, že jednou dáte přednost domácí soutěži před Evropskou ligou. Nastal už ten moment?

To se uvidí zítra.

V lize proti Liberci jste postavil dva útočníky, je tahle alternativa možná i proti Sportingu?

Vy byste chtěli, abych vám řekl celou sestavu, to by nebylo taktické. Obě varianty jsou možné, chceme hrát tak, aby byla šance postoupit. Ale jak už jsem řekl. Výsledek hraje jednoznačně pro Sporting, my se můžeme pokusit o zázrak a rádi bychom, aby se povedl, i když nás čeká velice těžký soupeř.

V čem je hlavní síla Sportingu?

Mají velmi dobře individuálně vybavené hráče, měli skvělé výsledky ve skupině Ligy mistrů. Ale i my chceme ukázat svoji kvalitu. Doufám, že to Sportingu znepříjemníme.

Kdybyste měl vyzdvihnout jeden aspekt, který vy musíte zlepšit?

Neodehráli jsme v Lisabonu až tak špatné utkání. Ale nesmíme ztrácet míče ve středu pole jako v Lisabonu, to soupeř potrestá. Pokud budeme hrát jako posledních 15 minut, máme šanci.

Jak moc vám bude chybět vykartovaný Limberský?

Je to důležitý hráč, bude chybět.

Budou připraveni Hubník a Kopic, kteří poslední zápasy nehráli?

Kopic ano, Hubník ne.

Soupeři se naopak po zranění může vrátit do sestavy kanonýr Dost. Mění se něco z pohledu taktiky?

Víme o kvalitě kádru Sportingu, jeden hráč to až tak nezmění. Jejich sestava se hodně točila, kvůli zraněním i rotaci. Víme, že první zápas na Sportingu nehráli dva nejlepší útočníci, kteří v Plzni můžou nastoupit. Uvidíme, co ukážou.