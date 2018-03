Plzeňský střelec Bakoš: Když už vypadnout, tak ať to vypadá takhle

„Jsme zklamaní, ale když už vypadnout, tak ať jsou aspoň lidé spokojení,“ uvedl po vítězství 2:1.

Bakoš, který dostal v základní sestavě přednost před Michaelem Krmenčíkem, dal Plzni naději přesnou hlavičkou už v páté minutě. „Z první nebezpečné akce se nám podařilo dát gól, to nás určitě povzbudilo,“ líčil slovenský útočník po utkání.

Plzeň potřebovala vzhledem k porážce 0:2 z Lisabonu ještě jeden gól - a dočkala se po hodině hry. Znovu ho dal Bakoš, pro nějž to byla šestá „evropská“ branka v sezoně. Viktoria pak přečkala penaltu v nastavení a velkou šanci Bryana Ruize z prodloužení, přesto inkasovala a navzdory výhře 2:1 v Evropské lize skončila.

„Mrzí nás to, protože výsledek byl pro nás zajímavý až do konce. Spousta lidí si nedokázala představit, že by to mohlo mít takový příběh. My tomu věřili, snažili jsme se soustředit na svůj výkon a proto diváci mohli sledovat zajímavý fotbal, mají zajímavý zážitek. Akorát škoda, že další zážitek z postupu už neměli,“ litoval zkroušený Bakoš.

Jaký máte ze zápasu pocit? Převažuje zklamání z konce, nebo radost z výhry a skvělého výkonu?

Jsme zklamaní. Chtěli jsme jít dál, chtěli jsme lidem, kteří nás podporují, připravit další milník, další zážitek spojený s postupem do další fáze. Výsledek z Portugalska byl složitý, ale byli jsme odhodlaní a snažili jsme se. A skoro se nám to podařilo. Takže zklamání z výsledku ano, ale když už vypadnout, tak ať jsou aspoň lidé spokojení. Do další práce můžeme jít s čistou hlavou.

Jak jste z lavičky vnímal neproměněnou penaltu Sportingu z nastavení?

Byl to další krok k tomu, abychom soupeře následně předčili, abychom mu vstřelili gól. Nakonec se to nepodařilo. Rozhodující moment nepřišel, soupeř pak využil další šanci ze standardky.

Chyběly už v prodloužení síly?

To bych neřekl, oni také nehráli tak, jako v desáté minutě - to je přirozené a platí to pro oba týmy. I soupeř toho měl plné zuby.

Poprvé na jaře jste odehrál takovou porci minut, jak jste se cítil?

Měl jsem pozitivní první doteky s míčem, vstřelil jsem gól na začátku. Od mužstva jsem cítil, že se zklidnilo, celý můj pobyt na hřišti jsem cítil velkou energii. Hrálo se mi celkem dobře, jen ten výsledek mě mrzí.

Je náročné čekat na šanci v konkurenci Krmenčíka a Tomáše Chorého?

Je to normální, navíc v klubu, který chce být zajímavý, který chce dosahovat výsledků a chce být úspěšný. Máme zajímavé hráče a to, že se nedostávám tak často na hřiště, je výsledek dobré práce mých konkurentů.

Plzeň potřetí končí v osmifinále, je další kolo zakleté?

Zakleté... Těžko říct. Odehráli jsme zajímavé zápasy proti Lyonu, na Fenerbahce. Tam jsme také měli kousek k postupu. Nedokázali jsme to, ale jak jsem říkal - když už máte vypadnout z evropských pohárů, tak ať to vypadá jako dneska. Fanoušci byli spokojení a to je pro nás velmi důležité.

V lize se vám na jaře nedaří. Může být tohle utkání zlomem, počátkem lepších výkonů?

Každý pozitivní výsledek vám dodá energii. Dokázali jsme si, že můžeme se Sportingem hrát, že mu můžeme znepříjemnit situaci na trávníku, že můžeme být lepší, můžeme mu dávat góly a neinkasovat je. Je to povzbuzení do další práce. V lize jsme hráli velmi dobře, akorát jsme zápasy nezvládali výsledkově. Bude jen otázkou času, než se nám podaří první zápas vyhrát.

Plzeňské výsledky byly pro Česko důležité kvůli koeficientu, kvůli případné šanci na přímý postup do Ligy mistrů. Vnímali jste to?

Samozřejmě by to bylo super pro český fotbal, člověk o tom ví, ale že bychom na to konkrétně mysleli? Přiznám se, že jsem na to nemyslel. Spíš jsem myslel na to, abychom postoupili, abychom tu měli dalšího zajímavého soupeře, abychom fanouškům připravili další zajímavý večer v Evropské lize.