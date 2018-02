Plzeň - Partizan 2:0, domácí jsou v osmifinále, postup bez horkých chvil

Je to potřetí za posledních pět let, co Plzeň prošla mezi nejlepších šestnáct týmů soutěže. V únoru 2013 vyřadila Neapol, o rok později Šachtar Doněck.

ON-LINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě.

Plzeňští jsou ve vyřazovací fázi celkově počtvrté, přes první kolo se nedostali jen na jaře 2012 přes Schalke. Souboj s Partizanem si už dobře rozehráli venku, v Bělehradě sice pětasedmdesát minut byli horším týmem, ale pak se zvedli a vyrovnali díky Řezníkovi.

V domácí odvetě byli mnohem nebezpečnější, vytvářeli si šance a srbského soupeře k ohrožení brány takřka vůbec nepustili. Průběh zápasu nasvědčoval tomu, že boj o postup zvládnou.

Stačila jim totiž i bezbranková remíza, i proto se na soupeře nevrhli s velkým zaujetím, ale spíš ho v úvodu nechali hrát. Nikam se nehnali, nemuseli, na tahu byl srbský šampion.

Po zisku míče se pak domácí předváděli ve své oblíbené disciplíně, rychlém přechodu do útoku. Únik po křídle, centr a čtyři až pět hráčů ve vápně. V první půli měl dvě tutovky Kolář, ale jednou bravurně zasáhl brankář, podruhé domácí záložník bránu z malého vápna překopl.

Po přestávce se do obrovské šance dostal Řezník, našel si propadlý míč na zadní tyč, brankáře se mohl zeptat, kam to brankář chce, ale minul.

Kolaps fanouška Utkání Plzně s Partizanem nepřežil 71letý muž, který na stadionu zkolaboval. více

Do komfortní pozice dostal domácí v 66. minutě Krmenčík, který do té doby nebyl příliš vidět. Stoper Hejda poslal dopředu dlouhý nákop z poloviny hřiště, Krmenčík si těžký míč zpracoval, odpoutal se od stopera a z pravé strany přesně vystřelil. Výsledek ve čtvrté minutě nastavení pečetil Čermák po úniku Petržely. Byl to útok na prázdnou bránu, protože hostující gólman Stojkovič byl podpořit spoluhráče v poli v závěrečném náporu.

Hosté se sice sympaticky snažili hrát dopředu, podrželi míč, ale v rozhodujících okamžicích byli slabí, do vápna se prosadit nedokázali. Hruška, který nastupuje v pohárech, nemusel takřka vůbec zasahovat.

Horkou chvilku v mrazivém čtvrtečním večeru prožil jen v závěru, kdy střídající Soumah napřáhl z hranice vápna, ale bránu překopl.

„Museli jsme dát gól, abychom měli šanci. To se nám nepovedlo, ale jinak nemám svých chlapcům co vytknout. Dali do toho všechno,“ řekl Miroslav Djukič. „Snažili jsme se hrát ofenzivně, ale měli jsme proti soupeře zdatného soupeře, který byl agresivní, tvrdý a dobře bránil.“