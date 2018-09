Plašil: Slavia je ve velké formě, doufám, že tu něco uhrajeme

Když tu hrál proti českému klubu naposledy, bylo Jaroslavu Plašilovi třiadvacet let. „Pamatuju si to, bylo to s Monakem proti Slavii na Strahově,“ vypálil jistě.

S knížecím klubem tehdy slavil vítězství 2:0 a o třináct roků později se do Prahy vrací. Znovu narazí na Slavii, byť v jiných kulisách - tentokrát jako zástupce kapitána Bordeaux a na stadionu v Edenu.

„Nezlobili bychom se, kdyby to dopadlo stejně a dokázali bychom tady vyhrát,“ prohlásil.

Jak jste se do Čech těšil?

Hodně, aspoň uvidím rodinu, kterou tolik nevídám. Dostal jsem skoro všechny lístky, které bylo možné získat. Přijde moc lidí, kteří jezdili ještě na zápasy za reprezentaci. Jsem rád, že je aspoň na chvilku uvidím.

Co od zápasu očekáváte?

Něco podobného, co jsme viděli na videích ze zápasů Slavie s Dynamem Kyjev. Fantastickou atmosféru.

Očima trenéra Eric Bedouet: „Bude překvapení, zda nastoupí, či ne. Jaro je úžasný a výjimečný hráč. Je pro naše mladé hráče skvělým příkladem. Potřebuje ale také naši ochranu, protože má před sebou ještě dlouhou kariéru a od začátku sezony hrál ve všech zápasech.“

Mezi soupeři je v ligách propastný rozdíl. Slavia soutěž vede, Bordeaux je předposlední. Může se to promítnout?

Myslím, že ne. Evropská liga je něco jiného než liga. Máme kádr, který má na to hrát dvě, tři soutěže. Doufám, že to na hřišti bude vidět.

Přistoupíte k duelu jinak než v lize?

Čeká nás něco úplně jiného, než jsme hráli doteď. Zvládli jsme spoustu zápasů v kvalifikaci, ale tohle bude něco naprosto odlišného.

Máte čas sledovat Slavii a českou ligu?

Abych pravdu řekl, dívám se akorát na výsledky. Českou televizi nemám, na zápasy se dívat nemůžu. Ale samozřejmě vím, že Slavia je ve velké formě, je první. Doufám, že tu něco uhrajeme.

V létě byli blízko přestupu za vámi Alex Král s Michaelem Krmenčíkem, uvítal byste je v Bordeaux?

Hlavně mě to mrzí kvůli klukům, dostali by se v kariéře dál. A nebylo by špatné tady mít i nějakého kámoše Čecha. (úsměv)