Přijelo Bordeaux v problémech. Je to drobná výhoda, míní Trpišovský

Pozitivem pro slávisty je fakt, že zranění Vladimíra Coufala z nedělního střetnutí na Slovácku není vážné. „Absolvoval trénink s týmem. Není stoprocentní, má koleno oteklé, ale jde jen o pohmožděninu. Záleží na jeho pocitu, zda půjde přes bolest,“ odhalil Trpišovský.

Z dlouhodobějších marodů ale s nikým uzdraveným počítat zatím nemůže, byť Muris Mešanovič už odehrál poločas za juniorku. Navíc pětice Milan Škoda, Peter Olayinka, Jakubové Jugas s Hromadou a Simon Deli trénuje zatím jen individuálně.

„Pokud vydrží zátěž do soboty, týmu se připojí v pondělí,“ uvedl slávistický trenér, který tak má na hrot do zápasu s Bordeaux vlastně jedinou variantu - Stanislava Tecla.

„Bordeaux je asi favoritem, ale nedostane nic zadarmo,“ prohlásil osmadvacetiletý forvard. „Určitě je lepší proti nim začínat doma, poženou nás skvělí fanoušci, kteří vždy vytvoří fantastickou atmosféru.“

O výhodě nejprve potkat Girondins na stadionu v pražských Vršovicích hovořil i kouč Trpišovský.

Bordeaux, v jehož nominaci nechybí nestárnoucí záložník Jaroslav Plašil, má navíc starosti.

Byť zvládlo tři předkola Evropské ligy a postoupilo do skupiny, řešilo přes léto spoustu třaskavých změn. Největší hvězda Malcom odešla do Barcelony, nyní už extrenér Gus Poyet pykal za rozepře s vedením, které mu prodalo útočníka Gaetana Labordeho, aniž by nejprve sehnalo náhradu, jak požadoval.

Nejprve dostal Poyet trest, následně byl odvolán a mužstvo převzal asistent Eric Bedouet.

Atmosféra v klubu se podepsala na výsledcích, loni šesté Bordeaux nezachytilo začátek ligy a po pěti kolech je s jedinou výhrou předposlední.

„Je to pořád špičkový tým francouzské ligy, ale hůř odstartovali a mají své problémy. Přiznám se, že s tím trochu kalkulujeme. U takto silných týmů je vždy důležité, v jakém období a v jakém rozpoložení je potkáte. Je to pro nás drobná výhoda,“ uvedl Trpišovský. „V zápase se tyhle věci ale mažou.“

Do Evropské ligy vstoupí Slavia ve čtvrtek od 21 hodin, server iDNES.cz vám utkání proti Bordeaux nabídne v podrobné online reportáži.