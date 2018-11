Sýkora: Měli jsme vytěžit víc. Ale je to Kodaň, ne tým ze čtvrté třídy

Ofenzivní záložník nastoupil poprvé od záříjového zápasu s Plzní v základní sestavě. A nechybělo málo, aby pro něj zápas Evropské ligy skončil předčasně.

Rána po střetu se soupeřem ale vydržela. „Mám bouli, nahromadila se mi tam krev, ale na stehy to nebylo. Jsem rád,“ pravil Sýkora o incidentu z úvodní půlhodiny.

Nakonec jste zvládl 79 minut. Jaký to byl návrat do základu?

Jsem rád, že jsem dostal šanci v takovým zápase, cítil jsem se dobře. Ale je znát, že ještě chvilku bude trvat, než se dostanu do stoprocentního výkonu. Jsem zkrátka rád, že jsem odehrál takovou část zápasu v takovém tempu a uvidíme dál.

Kodaň jste přehrávali, opět jste jí nedovolili střelu na bránu. Ale tentokrát jste nedali gól. Proč?

Myslím, že jsme byli hodně zbrklí, v některých situacích jsme měli zachovat větší klid, podržet balon, nevyhazovat ho hned do vápna. Bylo to hodně o klidu, některé akce jsme prostě chtěli řešit moc rychle.

Berete výsledek jako ztrátu bodů?

Na jednu stranu jo, na druhou si musíme říct, proti jakému soupeři jsme hráli. Bod se bude hodit. Nesmíme být nenasytní. Měli jsme rezervy, měli jsme ze zápasu vytěžit víc, ale furt je to Kodaň, žádný tým ze čtvrté třídy - tu samozřejmě nechci snižovat. Musíme to brát.

Kodaň vypadala, že je s remízou spokojená.

K ničemu jsme je nepouštěli, obranná čtyřka a Tomáš Souček zahráli skvěle. Klobouk dolů.

Pokud by Petrohrad příště Kodaň porazil, stačí vám ze zbylých dvou duelů bod k postupu. Jak vnímáte, že je jaro v Evropě tak blízko?

Blízko to určitě je, ale nesmíme myslet na to, jestli Petrohrad porazí Kodaň nebo ne. Musíme koukat na sebe, chtít vyhrát další zápas.

Trenér Trpišovský před zápasem zmiňoval, že se mu ze skupiny ještě nepovedlo postoupit. Honí se to hráčům hlavou?

Tohle se mi hlavou ještě nehonilo. Ale taky jsem třikrát předtím hrál o postup v posledním zápase a nepovedlo se, snad se to tenhle ročník zlomí.