Slavia je týmem elity a bankéřů, Sparta dělníků, píší kazašští studenti

„Jsou tady čtyři velké skupiny příznivců,“ píše se na klubovém webu Astany.

Článek připodobňuje rivalitu dvou nejpopulárnějších místních týmů, Sparty a Slavie, k soupeření mezi Kajratem Almaty a právě čtvrtečním soupeřem svěřenců Jaroslava Šilhavého.

Studenti si všímají, že v Praze má nejmenší podporu Dukla, které podle nich fandí zejména vojáci.

Příznivci Bohemians jsou z vesnic a okrajových částí Prahy.

„Dělníci, proletáři a radikálové sympatizují se Spartou,“ tvrdí kazašští studenti.

„Slavia je týmem společenské elity. Veškerá pražská inteligence, bankéři a vysoce postavení úředníci fandí protivníkovi Astany,“ uvedly klubové stránky.

Vysokoškoláci stránkám kazašského velkoklubu popsali také aktuální situaci v české fotbalové lize. Dokonce naznačili, že pokud by se Slavia nekvalifikovala do jarní fáze Evropské ligy, kouč Šilhavý by pravděpodobně přišel o místo a nastal by výprodej hráčů.

„Proto bude Slavia hrát zodpovědně,“ myslí si studenti před utkáním, které rozhodne, zda ze druhého místa skupiny A postoupí tým z jejich země, nebo český úřadující mistr.

Slavii k radosti stačí i bod, což je také rozdíl mezi ní a třetí Astanou. Poslední duel podzimu se hraje ve čtvrtek od 19 hodin, server iDNES.cz ho přinese v podrobném on-line přenosu. Podle kazašského webu budou Astanu podporovat nejméně tři stovky fanoušků.