Řezník gólem v Bělehradu oslavil narození dcery i jubilejní zápas

„Jsem rád, že jsou obě holky zdravé a je taková třešnička, že mi tam padnul gól. Je pro ni,“ řekl novinářům v Bělehradu Řezník, jemuž se před týdnem narodila dcera Nina. „Dřeli jsme všichni celý zápas a je jedno, kdo dá gól. Je to taková odměna a dobrý výsledek pro nás,“ doplnil devětadvacetiletý pravý bek.

Na stadionu Partizanu v bouřlivé atmosféře vyrovnal devět minut před koncem hlavou. „Zemák (Martin Zeman) centroval na zadní tyč a Krmi (Michael Krmenčík) to tam vrátil. Já se snažil trefit bránu a možná i gólman s nějakým hráčem se to snažili chytnout, ale míč už byl v bráně, takže super,“ popsal situaci Řezník.

Sváteční střelec se během 50 utkání v evropských pohárech trefil podruhé. Premiérový gól dal v červenci 2010 ještě za Baník Ostrava v domácím duelu třetího předkola Evropské ligy proti Dněpru Mogilev (1:2).

Podle Řezníka nebyla hlavně první půle ze strany Viktorie ideální. „Myslím, že se nám potvrdilo to, co nám trenéři předpovídali, že Partizan je silný na míči a vepředu je individuálně strašně dobrý. Věděli jsme, že na nás vlítnou. Měli tam v prvním poločase dva náznaky. Hruška jednu šanci chytnul a pak měli jednu hlavu,“ připomněl Řezník.

„Nechci říct, že jsme hráli po dlouhé době, ale věděli jsme, že si chceme nějaký dobrý výsledek odvézt. Neměli jsme kam spěchat, ale určitě to nebylo podle našich představ a byly tam věci, které musíme zlepšit. Měli jsme hodně ztrát a pak se to na nás valilo. Dostali jsme (v 58. minutě) takový smolný gól, tam se to odrazilo a Tawamba zakončil hlavou. Pak jsme zaplaťpánbůh vyrovnali,“ doplnil plzeňský obránce.

Přes nadějný výsledek 1:1 považuje dvojzápas s Partizanem před domácí odvetou za otevřený. „Myslím, že je to furt rozehrané, ale pro nás super, že jsme vstřelili gól, který jsme chtěli. Hrajeme doma před vlastními fanoušky a rozdáme si to s nimi,“ prohlásil rodák z Českého Těšína.