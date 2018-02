Plzeň jde do akce. Pro český fotbal startuje jaro pohárem v Bělehradě

Když ve středu dopoledne v oblecích odlétali z Prahy do Bělehradu, šlo z výrazů jejich tváří vyčíst, jak jsou na start jara natěšení.

„Těšíme, že to začíná,“ říká stoper Lukáš Hejda. „Přípravu nemá nikdo rád,“ doplňuje gólman Aleš Hruška.

Partizan Bělehrad versus Viktoria Plzeň. Poslední srbský šampion proti českému podzimnímu suverénovi. Úvodní duel se hraje ve čtvrtek od 21.05, odveta o týden později v Plzni od 19.00.

Partizan Bělehrad - Plzeň čtvrtek 15. února, 21.05 Rozhodčí: Tasos Sidiropulos - Polychronis Kostaras, Lazaros Dimitriadis (všichni Řecko).

Předpokládané sestavy, Partizan: Stojkovič - Vuličevič, N. R. Miletič, Mitrovič, Uroševič - Jevtovič (Zdjelar), Pantič, Tošič, Jankovič - Ivanovič, Tawamba.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Kolář, Kopic - Krmenčík.



Hraje se o postup do osmifinále, mezi posledních šestnáct týmů Evropské ligy. Mezi současnými dvaatřiceti jsou i slavné či známé kluby jako Arsenal, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Neapol, Lyon, Marseille, AC Milán, Lazio Řím či Celtic Glasgow.

To je lákadlo pro příští los, nejdřív však Plzeň musí vyřadit Partizan. „Nesmíme bláznit, hrát s nimi nahoru dolů, na stranách mají rychlé hráče,“ upozorňuje stoper Hejda. „Technické a ofenzivní mužstvo, s velmi zajímavým útočníkem. Dobří dopředu, horší dozadu,“ líčí gólman Hruška.

Ač týmová dvojka za Matúšem Kozáčikem, na podzim odchytal všechna utkání Evropské ligy včetně kvalifikace. A do brány se nejspíš postaví i ve čtvrtek na Partizanu.

„O sestavě mluvit nechci, to se zeptejte trenéra. Doufám, že to na podzim ve skupině bylo v pohodě. Bylo to pro mě něco nového a snad jsem se s tím vypořádal,“ podotkl Hruška.

Plzeň jako jediný český tým „přežila“ v pohárech zimu. Ze skupiny postoupila s FCSB, za sebou nechala Beer Ševu a Lugano. Sezona pro ni skončila před půlnocí 7. prosince. A teď začíná o dva dny dřív než ostatní české týmy, pro které jaro startuje sobotní ligou. Plzeň do ní nastoupí v neděli v Olomouci a za další čtyři dny ji čeká odveta s Partizanem.

„Chceme Partizan vyřadit a dojít co nejdál to půjde, ale zároveň si uvědomujeme, co je letos v sázce v české lize,“ připomněl v rozhovoru pro MF DNES plzeňský trenér Pavel Vrba, že letošní český šampion s největší pravděpodobností půjde přímo do Ligy mistrů. A Plzeň má po podzimu v čele ligy čtrnáctibodový náskok před Slavií.

„Takže pokud třeba budu váhat, jestli je pro nás důležitější utkání v Evropské lize nebo se Spartou, asi se rozhodnu pro Spartu,“ podotkl Vrba.

Plzeň kvůli počasí nemůže trénovat na stadionu Tradiční předzápasový trénink na stadionu musejí fotbalisté Plzně před duelem proti Partizanu vynechat. Trávník byl kvůli klimatickým podmínkám a hrozbě podmáčení zakryt plachtou. Svěřenci Pavla Vrby se budou netradičně připravovat v tréninkovém centru srbského klubu. „UEFA dnes rozhodla, že na hlavní hrací ploše nemůže být oficiální trénink. Důvodem jsou aktuální klimatické podmínky v Bělehradu, kde sněžilo a hřiště bylo přikryto plachtou. Cílem je maximální ochrana hřiště, aby bylo v co nejlepší kondici na samotné utkání," řekl tiskový mluvčí plzeňského klubu Václav Hanzlík. (ČTK)



Partizan se do vyřazovací fáze Evropské ligy dostal přes Young Boys Bern a Skënderbeu Korcë, šel z druhé příčky za Dynamem Kyjev a měl záporné skóre.

V přípravě se potkal s Libercem (1:2) a Teplicemi (2:0), dva ze tří gólů Partizanu vstřelil kamerunský útočník Tawamba. To je ten „zajímavý útočník“, na kterého Hruška upozorňoval.

Plzeň v přípravě dvakrát dostala po pěti brankách od Salcburku a čínského Šanghaje, ale taky porazila Basilej, osmifinalistu Ligy mistrů, a Legii Varšava dala pět gólů.

„Pořád to byla jen příprava. Do zápasů jdete v zátěži, zkoušíte některé věci. Nehráli jsme špatně, ale vypadli jsme na pár minut a kvalitní soupeři nás potrestali. Velkou váhu bych tomu nedával, i když pět gólů je dost,“ poznamenal Hruška.

Na výsledku z Partizanu už bude záležet hodně.