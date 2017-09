Evropská liga je zpátky v Plzni. Viktorii prověří Hapoel Beer Ševa

Beer Ševa začala Evropskou ligu domácí výhrou 2:1 nad švýcarským Luganem. „Ten zápas jsem viděl. Všimli jsme si některých ofenzivních hráčů, kteří jsou nebezpeční. Mají zajímavé standardní situace,“ vypozoroval plzeňský kouč Pavel Vrba, který bude spoléhat i na podporu z hlediště.

„Zápasy Evropské ligy jsou pro všechny třešničkou na dortu, chceme uspět. Doufám, že uhrajeme výsledek, který nám uchová šanci dál hrát o postup. Každá domácí ztráta by hodně bolela,“ naznačil trenér Viktorie.

To momentálně nejlepší střelec plzeňského celku byl ještě rezolutnější. „Už by to chtělo vyhrát. Ukázat našim fanouškům, že to umíme i v těch pohárech. Pro vývoj ve skupině to bude klíčový zápas, i když asi ještě ne ten nejdůležitější,“ říkal Michael Krmenčík, který už si odseděl třízápasový trest za vyloučení v předkole Ligy mistrů a bude připraven naskočit do zápasu.

Naopak viktoriáni budou postrádat dalšího z lídrů týmu, Davida Limberského, který se v pondělí podrobil operaci lícní kosti. „Samozřejmě, že je to ztráta, David hrál v poslední době velice dobře. Snad se dá brzy do kupy a pomůže nám ve druhé půlce podzimu,“ přál si trenér Pavel Vrba.

Dá se předpokládat, že za Limberského naskočí mladík Milan Havel ,nebo že by snad některý z uzdravujících se zkušených borců? Roman Hubník i Jan Kovařík už hráli v neděli za juniorku. „Noha vydržela, ale na fyzičce bylo vidět, že jsem dlouho nehrál, na tom budu muset zapracovat,“ uznal Roman Hubník, že na plnou zátěž v pohárovém zápase to asi ještě není.