Těší mě, že vidíte, jak silné máme mužstvo, prohlásil plzeňský kouč Vrba

Jeho tým má v letošním ročníku Evropské ligy první body, první vítězství. Dosáhl ho proti Beer Ševě, izraelskému soupeři, který loni na podzim ve stejné fázi soutěže dvakrát prohrál se Spartou.

„Zápas se mi hodnotí pozitivně. Měli jsme dobrý začátek, dali gól a v dalších situacích jsme mohli být přesnější,“ vykládal Vrba.

„Po přestávce soupeř líp kombinoval, my jsme míče ztráceli. O to víc mě těší, že po vyrovnání jsme dali další góly. Výsledek je pro nás hodně dobrý.“

Bylo vidět, že jste si formu z ligy přenesli i do evropských pohárů. Souhlasíte?

Myslím si, že to byl zajímavý zápas. Nebudu tvrdit, že byl bez chyb, spoustu věcí jsme mohli vyřešit líp. Ale oba týmy hrály ofenzivně, bylo hodně šancí. A my vyhráli tři jedna. To mě těší.

Po přestávce jste měli výpadky, nechali hrát soupeře. Čím si to vysvětlujete?

Když vedete, tak buď soupeře dorazíte z brejku, nebo se oni oklepou, začnou hrát víc odvážně, víc se prosazovat. To je normální vývoj v každém utkání. V posledních dvaceti minutách jsme ukázali obrovskou sílu.

Tu sílu jste ukázali i díky střídáním, trefil jste všechna tři. Zeman a Ivanschitz přihráli na gól, Bakoš skóroval. Povedlo se vám někdy něco podobného?

Těší mě, že vidíte, jak je náš kádr silný. Je hodně silný. A to máme tři hráče zraněné. V Plzni je tak silné mužstvo, že i když někdo nehraje od začátku, tak je pak schopen do zápasu vnést další kvalitu, která je rozhodující.

Ivanschitze jste dosud nevyužíval, čekal třináct zápasů. Proč jste se tentokrát pro něj rozhodl?

Věřili jsme v jeho schopnosti. Je součástí týmu, tak proč by nemohl nastoupit. Šel na hřiště a pomohl nám.

Stejně jako skvělými zákroky brankář Hruška, který nechytá ligu. Bude to tak pořád, že on poháry a Kozáčik ligu?

Ano, je to tak, domluva je přesně taková, jak vidíte.

Krmenčík sice gól nedal, ale pro tým byl zase důležitý. Viděl jste to také tak?

Jestliže máte útočníka, který v české lize patří k nejlepším, tak je to výhoda. Jsem rád, že jsme ho udrželi.

Museli jste se obejít bez zraněného Limberského, jehož na levé straně obrany nahradil Havel. Zvládl to?

Snažil se. Ale chci ho pochválit, delší dobu nehrál, naskočil do důležitého utkání a zvládl to slušně.

Góly dali křídelní hráči Petržela a Kopic. Jak oni jsou pro tým důležití?

To vidíte v zápasech sami. Svou rychlostí platí na každého soupeře. Je jedno jestli v pohárech nebo v lize. Na podzim jsme neporazili jen jedno mužstvo (FCSB). Když se díváte na Ligu mistrů, tak rozhoduje rychlost. Když je někdo pomalejší, má to těžké.

Po dvou kolech Evropské ligy jste ve skupině druzí se třemi body jako Beer Ševa. Jak situaci dál vidíte?

Nejsem kouzelník, abych viděl, jak to dál dopadne. Ale asi je dobře, že Steaua (FCSB) vyhrála v Luganu. My porazili Beer Ševu o dva góly, což se taky může ukázat jako výhoda, když při rovnosti bodů rozhodují vzájemná utkání.