Přihrávka i gól. Kopic plzeňským hrdinou. Už bylo na čase, radoval se

V lize ho trenér nechává na hřišti devadesát minut, sbírá asistence, v Liberci skóroval. „Cítím se dobře, hraju pravidelně a když mi trenér věří, hned je to znát na sebevědomí,“ poznamenal Kopic.

Příspěvek sedmadvacetiletého záložníka byl ve čtvrtek večer pro mužstvo zásadní, Plzeň porazila Beer Ševu (3:1). Kopicův gól v napínavém závěru rozhodl.

V 76. minutě Krmenčík vyhrál souboj, sklepl míč na střídajícího Ivanschitze, který perfektně načasoval přihrávku a rozběhnutý Kopic pálil přesně - 2:1.

„Gól na dva jedna se vždycky hodí,“ líčil šťastný Kopic. Minutu před koncem izraelského soupeře dorazil Bakoš.

Plzeň odehrála výborný první poločas. Po půlhodině Kopic vedl míč z levého křídla do středu hřiště a krásně našel volného Petrželu na pravé straně. Po přesné střele na zadní tyč Plzeň vedla 1:0.

„Podobných situací, kdy jsme je tam přečíslili, jsme měli víc. Škoda, že jsme je nedotáhli, že jsme je líp nedohráli,“ litoval.

Po přestávce totiž hosté začali Plzeň přehrávat, už v první poločase měli dvě nadějné příležitosti.

„Jak je u nás v poslední době trochu zvykem, druhý poločas jsme nezačali dobře´. Na dvacet minut jsme vypadli ze hry a soupeř nás potrestal. A to Hrušoun ještě pár šancí chytil. Inkasovaný gól nás probral, zase jsme začali hrát to svoje,“ poznamenal Kopic.

Proč ten výpadek? „Těžko říct. Asi jsme se začali bát o výsledek, mít obavy. Zalezli jsme, nenapadali jsme jako v první půli, oni vyhráli souboje. Byli kombinačně dobří, nebáli se hrát,“ popisoval.

Jeho branka přišla v pravý okamžik. „Důležité vítězství,“ zdůraznil Kopic.

Po dvou kolech je v tabulce skupiny G Plzeň druhá za rumunským FCSB. Ten po výhře nad Plzní před dvěma týdny zvítězil i v Luganu. Právě se švýcarským týmem odehraje Plzeň následující dvě pohárová utkání, v druhé polovině října a pak na začátku listopadu.

Lugano je zatím bez bodu, Beer Ševa má jednu výhru jako Plzeň.

„Kdybychom remizovali, byla by to pro nás velká ztráta. U nich v Izraeli to bude mnohem těžší,“ podotkl Kopic. „Ale příště musíme porazit Lugano.“