Můžou Zlín podcenit, říká o Lokomotivu jeho bývalý gólman Čech

„Můžou se těšit na pěkný stadion s perfektním zázemím. V mé době to byl nejhezčí stadion v Rusku,“ vzpomíná Marek Čech. „Tribuny jsou vyšší a kolmější, fanoušci umí vytvořit bouřlivou atmosféru.“

Nebude ale na škodu, že se hraje až v deset hodin večer místního času?

To návštěvu hodně ovlivní. Na to nejsou absolutně zvyklí. Nechápu to. Kolikrát se hrávalo ve dvě odpoledne, aby se všichni mohli dopravit na zápas a po něm domů. Za mě se evropské poháry moc nehrály, ale co vím, tak fanoušky moc nelákaly. Poháru UEFA v Rusku velkou váhu nepřikládali.

Jsou takoví, že by mohli méně známého soupeře, jako Zlín, podcenit?

Určitě. Trenér může změnit sestavu, postavit jiné hráče. V roce 2010 jsme vypadli v předkole s druholigovým švýcarským Lausanne. Tým tehdy trénoval současný kouč Jurij Sjomin a určitě nebude chtít opakovat fiasko.

Jaký byl?

Už za mě patřil mezi nejstarší trenéry (letos měl Sjomin 70 let – pozn. autora). Měl okruh oblíbených hráčů, které si přivedl. Sázel na kondici, hráči byli vždycky perfektně fyzicky připravení. Hra nebyla o velké taktice, na automatismy moc nesázel. Razil rychlý přechod do útoku. Začínalo to od brankářů. Chtěl, abychom míč hned vyhazovali nebo vykopávali dopředu. Na to hodně dbal.

Jak berou v Rusku český fotbal?

Nemáme tam špatné jméno. Z klubů znají Spartu, Slavii, Plzeň, Liberec si pamatují z kvalifikace o Ligu mistrů, když hrál se Spartakem. Udělali dobrou zkušenost s našimi hráči, i když v poslední době je jich v Rusku čím dál tím méně. S tím, jak se nedaří reprezentaci, nejsme tak zajímaví. Ruské kluby přitom nemají problém zaplatit za hráče čtyři pět milionů eur. Když jsem byl v Lokomotivu, byli tam zajímaví hráči – reprezentanti Ruska i jiných zemí.

Jak je na tom Lokomotiv v hierarchii klubů z Moskvy?

Nejpopulárnější je Spartak, pak CSKA a za ním Lokomotiv, který má také velkou základnu fanoušků. Jednou za měsíc jsme pro ně dělali otevřený trénink a kolikrát jich přišlo na dva tisíce. Po skončení jsme se pak i dvě hodiny podepisovali.

Podíváte se v televizi na utkání Zlína?

Pokud to jde, sleduji zápasy evropských pohárů všech našich zástupců. Zlínu budu fandit, aby přivezl aspoň jeden bod do koeficientu, ale budou to mít hodně těžké.