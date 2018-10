Jablonecký Hovorka: Po špatném začátku jsme si vyrovnat zasloužili

„Začátek se nám vůbec nepovedl, ale naštěstí jsme ještě do poločasu dali gól. O přestávce jsme si řekli, co musíme zlepšit, hra se pak vyrovnala a zaslouženě jsme to srovnali na dva dva,“ poznamenal jablonecký stoper David Hovorka, střelec důležitého gólu naděje ve 33. minutě.



Co se vám honilo hlavou po druhém gólu Dynama?

No, nebylo to nic moc. Bohužel takový je fotbal, udělali jsme dvě velké chyby, byli jsme za ně potrestaní, ale naštěstí si nakonec můžeme říct, že jsme to zvládli a ještě jsme to vyrovnali.

Čím to bylo, že se staly dvě hrubky v úvodu zápasu?

Nevím, nedovedu si to moc vysvětlit. Čtrnáctá minuta a nula dva... Při tom prvním gólu tam byla ztráta balonu, Povi (Považanec) chtěl dát míč podél lajny, oni to vystihli,pak už jsme byli vzadu otevření a oni to využili. A za ten druhý gól jsme si také mohli jenom sami a to bylo to pro nás pak dost těžké, abychom to dotáhli.

Když jste vyrovnali deset minut před koncem, nemysleli jste ještě na vítězný obrat?

Určitě by nám to nevadilo, ale nepovedlo se. Na druhou stranu ale můžeme být po tom špatném začátku za tu remízu rádi.

Překvapilo vás při vašem gólu, že jste byl po rohu na zadní tyči sám?

Tak nějak jsem tam koukal, jestli si mě někdo hlídá a řekl jsem si, že budu zavírat tu zadní tyč. Naštěstí to Michal Trávník přetáhnul, já jsem tam byl sám, jenom jsem se snažil trefit bránu a nějak to tam padlo.

Získali jste první bod ve skupině, co pro vás znamená?

Je to lepší než nula, ale popravdě toho našeho startu s jedním bodem po dvou zápasech je škoda. Myslím si, že jsme jich mohli získat i víc, ale buďme v tomhle střízliví, protože za ten dnešek můžeme nakonec být rádi. Příště máme doma Astanu a pokud budeme chtít jít ze skupiny dál, tak už není cesty zpět a musíme jenom bodovat.