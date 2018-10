Trávník, hvězda zápasu: Nominaci do reprezentace bych se nebránil

Čtyřiadvacetiletý hráč byl ve čtvrtek večer právě tím šťastným střelcem, který v 80. minutě srovnal na 2:2. Jen na konci rychlé akce, která vzešla z chyby kyjevského beka Josipa Pivariče, nejdřív netušil, jak zakončit.

„Čekal jsem, že to Lukáš Masopust bude dávat pod sebe vzduchem, dělá to tak často. Já jen nevěděl, jak na ten míč mám jít,“ přiznal Trávník.

„Zda pravou nohou, levou, pak jsem do toho strčil podrážku a naštěstí to tam spadlo,“ usmíval se po utkání, v němž vstřelil svůj druhý gól v Evropské lize - minule proti Rennes (1:2) zaskočil českého gólmana Tomáše Koubka střelou z přímého kopu.

Po dvou duelech základních skupin má úctyhodnou bilanci dva plus jedna, s Dynamem měl totiž velkou zásluhu i na první trefě, když z rohového kopu nacentroval na volného Davida Hovorku. „Máme nějaké signály a zrovna tento je jeden z nich. Najít ho byl úmysl,“ řekl jablonecký záložník po zápase, v němž domácí už po čtrnácti minutách prohrávali 0:2.

„Nechtěli jsme brzy inkasovat a inkasovali jsme dvakrát. Těch prvních 15 minut jako bychom si užívali, že se tu hraje Evropská liga, a zapomněli jsme hrát,“ řekl Trávník. „Pořád si na to zvykáme, na evropské scéně je to rychlejší a chyby jsou hned trestány. To nás sráží,“ uvědomuje si.

V posledních zápasech potvrzuje dobrou formu, během minulých čtyřech střetnutích nastřílel čtyři góly. Proto nepřekvapí, že má blízko do národního týmu.

Aktuálně je náhradníkem a reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý, který ho sledoval přímo na stadionu, by ho mohl donominovat na zápasy Ligy národů se Slovenskem a Ukrajinou. Ve stejné pozici je i Lukáš Masopust.

„Nevím, jestli jsme si o nominaci řekli, to je na trenérech. Ale nominaci bych se nebránil,“ usmíval se Trávník.