Slavia se má na co těšit, někdejší dánský talent ožil v Kodani

Fotbalista Kodaně Viktor Fischer v akci proti Atlétiku Madrid vduelu Evropské ligy.

dnes 12:59

Kodaň (od našeho zpravodaje) - Není to tak dávno, co se o něj praly velkokluby. Coby náctiletého lákaly fotbalistu Viktora Fischera třeba oba celky z Manchesteru. Experti talentovanému Dánovi předvídali velkou budoucnost, jenže on zatím předpoklady nenaplnil. O restart nadějně vypadající kariéry se pokouší v Kodani - a zatím dost úspěšně.