Hanba vám, klauni! Jak jsme mohli vypadnout, nechápou hráči Minsku

Petrohrad byl dějištěm senzačního zvratu i – vzhledem k okolnostem – neuvěřitelného selhání.

„Je to škoda, nevím, co k tomu říct. Zodpovědní jsme za to všichni. Já osobně bych se chtěl omluvit fanouškům i celé zemi,“ dodal Šitov pro web football.by.

Dinamo totiž dlouho drželo postupový výsledek. O poločase prohrávalo 0:1, až čtyřiadvacet minut před koncem inkasovalo podruhé. A krátce na to ještě domácí Paredes viděl červenou kartu.

Výhoda pro Minsk? Ale kdeže!

„Já doteď nechápu, jak se nám to povedlo. Ale po druhé brance jsme cítili, že to zvládneme. Po vyloučení jsme se na sebe podívali a řekli si, že přece nemůžeme prohrát,“ vyprávěl petrohradský záložník Christian Noboa.

V deseti hrající Zenit nasázel během chvíle dva góly, díky Dzjubovi měl v 78. minutě zaděláno na prodloužení. Na něj ani nemuselo dojít, kdyby domácí v závěru proměnili aspoň jednu ze dvou velkých šancí.

Na začátku prodloužení pak Dinamo konečně skórovalo, jenže nadějný výsledek nezvládlo udržet. Místo toho totálně zkolabovalo - oslabení domácí hravě vstřelili dva potřebné góly. Dvě penalty Zenitu a hostující vyloučení z nastaveného času už vlastně nic neřešily...

„Hanba vám! Všichni jste klauni!!!“ zuřil na facebooku bývalý obránce Dinama i běloruské reprezentace Andrej Ostrovskij.

„Nedokázal jsem si vůbec představit, že by Dinamo vypadlo. Zenit ale zasluhuje respekt, když dostali na 1:4, nečekal jsem, že se ještě zmátoří. A oni dali další čtyři branky,“ divil se legendární běloruský fotbalista Aleksandr Hleb, v současnosti hráč BATE Borisov.

Zenit se tak může chystat na závěrečné předkolo Evropské ligy, o postup do skupin se utká s norským Molde.