Navzdory blamáži postup. V první půli jsme se nesoustředili, řekl Wenger

Sice splnili povinnost, ale své fanoušky před nedělním finále Ligového poháru proti Manchesteru City pořádně zklamali. Z tribun se o přestávce i po závěrečném hvizdu linulo zlověstné bučení a pískání – a není divu.

„V první půli jsme byli v problémech,“ řekl Arséne Wenger, jehož svěřenci po 23 minutách pohrávali 0:2. „Nesoustředili jsme se, po ztrátě míče jsme měli díry v defenzívě. Směrem dopředu chyběl nápad,“ uvedl trenér Arsenalu.

Aktuálně šestý tým Premier League krátce po startu druhého poločasu zachránil Sead Kolašinac, který trefou na 1:2 zmrazil naděje Östersundu. Švédský trpaslík rázem potřeboval ještě dvě branky a ty už vstřelit nedokázal, byť k tomu možnosti měl. Připsal si alespoň cenný skalp slavného soupeře, navíc na jeho stadionu.

Kde se vzal Östersund? Profil švédského klubu, jehož hráči tančí balet či píší knihy

„Nebyli jsme dost dobří, avšak postoupili jsme a to se počítá,“ komentoval utkání Wilshere. „Je to nicméně jediné plus z tohoto zápasu.“

Pro Arsenal to byl trapas té nejvyšší úrovně. Tradiční anglický klub, ještě před rokem pravidelný účastník Ligy mistrů, se doma pachtil se švédským outsiderem, který vznikl fúzí tří místních klubů téměř přesně v době, kdy na lavičku londýnského týmu nastoupil Arséne Wenger.

Francouzský trenér poprvé vedl Arsenal 12. října 1996.

Östersund byl založen 31. října téhož roku.

Ještě před sedmi lety hrál čtvrtou ligu, v sezóně 2015 (ve Švédsku se hraje systémem jaro-podzim) slavil postup do nejvyšší soutěže. Premiéra Östersundu v evropských pohárech dopadla nad očekávání, vždyť v kvalifikaci překvapivě vyřadil Galatasaray a ve skupině J prohrál jediný duel.

Fotbalisté Östersundu byli rázem prvním švédským týmem, který v Evropské lize postoupil do jarní vyřazovací fáze. Tam skončili hned v první kole, ale se ctí.

„Jsem velmi, velmi pyšný na hráče a naše fanoušky,“ řekl v rozhovoru pro BT Sport trenér Graham Potter. „Hráli jsme odvážně, statečně a velmi dobře proti top soupeři. Za stavu 2:0 jsem si myslel, že máme šanci – a nakonec nám k zázraku chybělo velmi málo. Jsou to skvělé zkušenosti,“ dodal kouč hostí.