Strašně kruté, ale také zasloužené pro Sevillu, řekl trenér Jílek

Olomouc proti španělskému velkoklubu, pětinásobnému vítězi Evropské ligy nadchla sebevědomým výkonem. Sevillu ve 4. předkole Evropské ligy i přehrávala, vytvářela si šance... Jenže jedinou branku vstřelil soupeř.

„Obrovský respekt vůči výkonu hráčů i diváků. Obrovsky to na mě zapůsobilo. Ale fotbal se hraje na góly, a tam jsme byli druzí,“ litoval Jílek.

Přitom domácí měli na úvodní trefu utkání dostatek příležitostí. Možnosti Housky, Štěrby, Plška či Zahradníčka však zůstaly nevyužity. Sevilla naopak z minima vytěžila maximum díky gólu Sarabii z 86. minuty.

„Pro nás je to strašně kruté, ale také zasloužené pro Sevillu, protože v řešení finální fáze byla lepší,“ uznal olomoucký kouč. „Kluci to ale zvládli fantasticky, dokonale plnili taktiku a vydrželi to celých 90 minut,“ chválil Jílek své svěřence.

O postupových šancích: „Jsem realista a před zápasem jsem si říkal, že máme šanci postoupit tak jedno procento. Teď to možná o jedno procento vzrostlo. Ale v odvetě může být hodně faktorů, a když nedostaneme rychle gól, tak budeme mít šanci. Ale počítám s tím, že doma bude Sevilla silnější,“ prohlásil kouč Václav Jílek.

Na Sevillu zvolil odvážnou taktiku, kombinačně vyspělého protivníka domácí fotbalisté vysoko presovali a snažili se s ním hrát otevřeně. „Sevilla má velkou kvalitu, ale dokázali velmi dobře pracovat a byli jsme pro ní nepříjemným soupeřem. To nám nikdo nevezme,“ prohlásil.



Svůj tým Jílek skvěle připravil na sevillské rozestavení 3-4-3. „To u nás nikdo nehraje. Musí se to bránit jinak, než na co jsou naši kluci zvyklí. První věc byla aktivita na jejich stopery, kteří nebyli tak zkušení a neměli takovou rozehrávku. Klíčové ale bylo zavírat jejich halfbeky. Falta a Zahradníček odvedli skvělou práci. Celý tým plnil taktiku skvěle,“ těšilo Jílka.

Na zkušeného protivníka to ale nestačilo, zápas, v němž byla Olomouc lepším týmem, skončil nevýhodným výsledkem do odvety. Sevilla si do Španělska odváží cennou branku ze hřiště soupeře.

Jílek před duelem tvrdil, že by podobný výsledek bral, ale po takovém průběhu ho mrzí. „Říkal jsem, že prohra o gól by byla dobrá, ale když ten gól dostane v závěru, tak to hodně bolí. Je velká škoda, že jsme z toho alespoň tu remízu nevydolovali. Pak by byl soupeř do odvety nervóznější,“ uvedl Jílek.

Olomouc zabojuje o skupinu znovu ve čtvrtek, v Seville hraje 30. srpna od 21.45 hodin. I kdyby se postoupit nepodařilo, domácí výkon by měl být pro tým impulsem - v lize totiž zatím tápe, z pěti duelů vyhrál jediný a doma třikrát prohrál, naposledy 1:4 s Baníkem.

„Byl bych strašně rád, kdyby si hráči uvědomili, na jaké úrovni jsou schopni hrát a byli to schopni převést do ligového utkání. A pro lidi to byla skvělá pozvánka, aby chodili v takovém množství stále a ne jen na soupeře. Kdyby taková kulisa byla alespoň z poloviny i v lize, tak bodů bude více,“ dodal Jílek.