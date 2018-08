Škoda že jsme nedali aspoň ten jeden gól, lituje olomoucký Plšek

„Je to nešťastné. Z tolika šancí musíme proti takovému soupeři vytěžit minimálně jeden gól. Pak nás to na konci doběhlo, oni tu šanci promění, my jsme je nedali,“ litoval záložník Sigmy.



Cítíte, že jste odehráli vynikající zápas?

Proti Baníku to bylo rapidní zlepšení. Je to 0:1, jsme zklamaní, ale věřili jsme si, že tady můžeme hrát s kýmkoliv, když k tomu přistoupíme zodpovědně. Škoda že jsme nedali aspoň ten jeden gól, když už byla tak výborná kulisa. Škoda že jsme diváky nepotěšili.

Dvakrát jste se natahoval po míči na zadní tyči, co chybělo?

Minulou sezonu mě to trefovalo, teď mi chybí krok. Je to strašná škoda. Bylo by to hezké, dát gól Seville, ale bohužel.

Vyčítáte si, že jste mohl něco udělat jinak?

Nevím, musel bych to vidět na videu. Hlídal jsem si docela ofsajd, ale pak mi kluci říkali, že tam byl vzadu ještě hráč, takže jsem si ten krok mohl ještě udělat.

Jaká byla Sevilla na hřišti?

Docela kolotoč. My jsme si řekli, že na ně vylezeme, protože když jsme je viděli na videu, tak je žádný tým ve španělské lize nepresoval. Jakmile jim člověk dá prostor, tak nás vybagují na metru. Jsou to hráči jako prase, takoví v české lize neběhají. Myslím však, že jsme to dobře plnili, i když nám to ubralo hodně sil.

Tempo zápasu bylo obrovské...

Bylo. Zítra nevím, jak budu vstávat.

A také jak zvládnete hrát v neděli v lize.

Doufám, že se dobře zregenerujeme a budeme v neděli bodovat.

Hrála Sevilla na doraz?

Myslím, že v prvním poločase jsme je docela překvapili aktivní hrou, a ten druhý trochu zapnuli. I my jsme hráli druhý poločas dobře, jen škoda, že jsme to nekorunovali gólem a lidem jsme se neodvděčili za návštěvu.

Překvapili jste sami sebe?

Za sebe říkám, že ano. Po facce od Baníku byly myšlenky různé. Ale myslím, že jsme ukázali kvalitu, a teď to musíme potvrdit v neděli. To bude stejně důležité, ne-li důležitější.

I atmosféra na tribunách byla úplně jiná než proti Baníku, hlasitá a pozitivní až do konce.

Z naší strany jednoznačně, ale s Baníkem byla asi ještě větší kulisa díky jejich fanouškům. Když ale teď začal celý stadion řvát, letěla mi husí kůže po zádech. A jak nám lidé na konci tleskali, je to hezký pocit. Škoda že jsme to výsledkově nezvládli.

Cítili jste od první minuty, že to půjde?

Ano, protože nás ze začátku moc nepresovali, docela jsme se drželi na balónu, šance přicházely a pořád jsem věřil, že gól dáme. Bohužel, buď nám chyběl krok, nebo jsme to trefili vedle. Musíme na tom zapracovat, produktivita nás na začátku sezony trápí, to musíme jednoznačně zlepšit.

Proč dokážete takto hrát se Sevillou a v lize tápete?

Nevím, musíme k tomu v Jablonci přistoupit stejně, protože nám liga začíná utíkat. Musíme to začít potvrzovat bodově.

Máte v takových zápasech větší motivaci?

Nebudu lhát, je to životní zápas. Člověk k tomu přistoupí jinak, ale nechci to snižovat, že se půjdeme do Jablonce vyprdět a pak se zase předvedeme v Seville. Musíme k tomu přistoupit úplně stejně. Každý si uvědomuje, že nám liga utíká a musíme začít úplně stejně jako dnes.

Co čekáte od odvety?

Po tomto výkonu nás nejspíš nepodcení, takže to bude asi masakr. Ale teď máme v hlavách jednoznačně neděli.

Je boj o postup po domácí porážce ztracený?

Je to fotbal, třeba tam dáme gól a můžeme je potrápit. Teď na to ale vůbec nemyslíme. Teď je jednoznačný cíl uspět v Jablonci.