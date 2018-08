Stoper Jemelka ve smutné roli fanouška: Klukům proti Seville věřím

V sestavě ho ve velkém zápase o základní skupinu Evropské ligy nahradí rovněž levonohý Roman Polom. „Václav Jemelka patří k naším důležitým hráčům, ale máme další připravené ho plnohodnotně nahradit,“ věří trenér Václav Jílek.



Kdyby to jen trošku šlo, vsaďte se, že by se Jemelka kousl do rtu a nastoupil i přes bolest. Jenže tohle zranění není ten případ.

„Nemá cenu jít přes bolest, nepomohl bych sobě ani týmu, takže je lepší, když bude hrát Polom,“ vykládá smířeně, opřený o zábradlí tribuny monumentálního stadionu Ramóna Sáncheze Pizjuána.

OLOMOUCKÝ MAROD. Zraněný stoper Václav Jemelka sleduje v Seville trénink svých spoluhráčů před odvetou 4. předkola Evropské ligy.

Třísla se mu ozvala zničehonic v posledním ligovém utkání v Jablonci. „Vůbec nevím, co se stalo,“ pokrčí rameny. „Najednou mě začalo píchat v třísle a stále víc a víc. Asi od 30. minuty. Říkal jsem v poločase, že to ještě zkusím a už to nešlo,“ posteskl si 23letý ryšavý obránce po prohře 0:3.



Ještě více ho ale mrzelo, že přijde ve Španělsku o velký zápas.

Přesně o ten zápas, kvůli kterým fotbalista hraje fotbal. Museli byste být v blízkosti staršího, ale působivého stadionu v Andalusii, povídat si s místními lidmi, abyste pochopili, co fotbal tady znamená.

„Asi všem to bliklo hlavou, když jsem řekl, že to nepůjde,“ neskrývá Jemelka zklamání. „Poprvé mám zraněná třísla, nikdy jsem s tím neměl problém. Snad to bude brzy dobré.“



Působí vyrovnaně, spoluhráčům bude držet palce z tribuny, na lavičku podle reglementů UEFA nesmí. „Jsem s tím srovnaný. Jsem rád, že jsem mohl sem letět a budu na tomto stadionu, budu klukům fandit, snad to zvládnou.“



I jeho pobyt v Seville, který si užívá společně s tátou, je výsada. Další marodi Pilař s Chvátalem zůstali v Olomouci.

„Vlastně ani nevím, jak to vzniklo. V úterý jsem řekl, že to nepůjde, Alde Škerle (vedoucí mužstva, pozn. red.) říkal, že to zařídí, abych mohl letět s klukama. Jsem rád, že jsem tady. Kluci si ze mě dělají srandu, že jsem tady na výletě, což vlastně jsem. Ale aspoň je podpořím.“



Dnes si projde historické centrum, podívá se, kde jsou uložené ostatky slavného mořeplavce Kryštofa Kolumba, ale hlavně bude podporovat parťáky v nelehkém boji. „Jak budu mít volnou chvilku, půjdu se někam podívat. Jinak budu s týmem podle plánu. Akorát bez tréninku.“



Přesnou diagnózu zranění objev minulé ligové sezony dosud ani nezná. „Ne, zatím ne. Vypadá to, že to mám natažené. Byl jsem na sonu, neprokázala se trhlina, nebo vážnější poškození třísel, takže jsem dostal injekci a uvidíme, jestli to zabere. Chce to asi čas,“ vykládá mladý stoper, o něhož se zajímá Udine či Feyenoord Rotterdam.



Dostává injekce plasmy a věří, že brzy zaberou. Ideálně tak, aby stihl už nedělní ligovou bitvu s Bohemians. „Já doufám, že jo. Ale bolí mě to furt stejně, není tam ani žádné zlepšení. Uvidíme, až se vrátím do Česka.“



Jemelka se nevzdává naděje, že si Evropskou ligu ještě letos zahraje. Olomouc však musí večer smazat proti pětinásobnému vítězi soutěže domácí porážku 0:1.

„Já klukům věřím, že zabojují. Myslím si, že není nic ztraceného, i když to bude hrozně těžké, ale naděje tam vždycky je,“ říká.



Ostatně pro takové zápasy fotbal hraje. „Určitě,“ přikývne. „Je to úplně něco jiného než liga, akorát jsme se s tím nesrovnali. Ale je to asi to nejlepší, co můžeme zažívat a chtěli bychom to i do budoucna.“



Jen být fit.