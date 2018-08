Vaclík je lepší, než jsme čekali, chválí gólmana sevillský novinář

Jací jsou fanoušci Sevilly?

Jsou velmi věrní. Vždy dokázali podpořit mužstvo, i když se mu nedařilo. Dnes stoprocentně budou fandit a prožívat zápas naplno.

ONLINE: Sevilla - Olomouc (21.45) Zápas budeme sledovat minutu po minutě

Přiláká Sigma diváky?

Navzdory tomu, že končí léto a lidé jsou na dovolené, dá se očekávat, že se stadion naplní takřka celý. A to i přesto, že hodina zápasu je dost pozdní. I kdyby se stadion nezaplnil, divácká kulisa splní očekávání. Lidé půjdou se Sevillou naplno, protože Sevilla jednoduše potřebuje v této fázi projít a tento zápas zvládnout.

Sevilla FC je nejúspěšnějším klubem v Evropské lize, ale nevadí mu, že chybí v Lize mistrů?

Pro Sevillu je Evropská liga ideální soutěž. To stejné jako pro Real Madrid Liga mistrů. Dá se říct, že Sevilla se přizpůsobila Evropské lize, aby v ní dominovala. Ale těžko obě soutěže porovnávat už kvůli rozdílným finančním odměnám. Je to prostě celkově jiná soutěž. Sevilla si za ty roky zvykla, že Evropské lize umí dominovat.

O víkendu čeká Sevillu derby s městským rivalem Betisem. Tomuto zápasu se kvalifikace Evropské ligy rovnat nemůže, že?

To se opravdu rovnat nemůže. Abyste poznali, jaká panuje v Seville strašná rivalita v derby, museli byste tady žít. To je skutečně neporovnatelné. Důkaz, že tyto zápasy jsou jiné, budou i sestavy. Sevilla nastoupí v jiném složení proti Olomouci a v jiném v derby.

Nedávno to bylo 11 let od tragické smrti sevillského odchovance Antonia Puerty. Jak si to lidé ve městě připomínají?

Navzdory tomu, že už uplynulo jedenáct roků, Puerta zůstane navždy pro Sevillu velmi důležitý. Už proto, že byl autorem gólu v roce 2005 proti Schalke 04. Důkaz, že se na něj nezapomíná, jste koneckonců viděli i na stadionu. Má tady vstupní bránu 16. Těžko mohou na něho fanoušci Sevilly zapomenout.

Sevillu posílil český brankář Tomáš Vaclík. Jak jej hodnotí španělská média?

Je o hodně lepší, než jsme vůbec očekávali. Svým způsobem je to i překvapení s ohledem na zápasy, které jsme třeba viděli v Lize mistrů s Basilejí, kdy nepodal až takové výkony. Očekával jsem, že nebude až tak dobrý. Velmi příjemně mě překvapil, to říkám absolutně upřímně. Jsou s ním tady moc spokojení.