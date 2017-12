Plzeňská radost i slávistické zklamání. Boje ve skupinách skončily

Snad ani pesimisté na to nepomysleli. Že by Slavia doma proti Astaně neukopala potřebnou remízu? To přece není možné. Ale stalo se skutečností.

Tým Jaroslava Šilhavého zklamal po všech stránkách, jen při zoufalém náporu a nákopech do vápna měl příležitosti ke skórování, které však nevyužil. A sám ze standardky inkasoval. Krátce před půlí centr proletěl přes několik hráčů, nezastavil ho ani brankář Laštůvka a Aničič z metru doklepl do prázdné brány.

Slávisté selhali, porážkou s kazašským týmem stvrdili nepříliš povedený podzim. V domácí soutěži ztrácí čtrnáct bodů na první Plzeň, obhajoba titulu je takřka nemožná.

Další z cílů byl postup ze skupiny Evropské ligy, ani ten mužstvo nesplnilo. I proto nebude překvapením, pokud by trenér Jaroslav Šilhavý svou pozici neustál.

To Plzeň i v Evropské lize potvrdila, že je momentálně jasně nejlepším českým týmem. Kraluje v domácí soutěži, v pohárech jako jediná postoupila do jara a k tomu vyhrála skupinu.

Přitom po třech kolech měla jediné vítězství a dvě porážky, ale od té doby nezaváhala a přeskočila do té doby suverénní, poté klopýtající FCSB, svého srpnového přemožitele z kvalifikace o Ligu mistrů.

Od Zlína se nic velkého nečekalo a ani ve svém posledním utkání nepřekvapil. Proti Lokomotivu Moskva se držel přes hodinu, ale v oslabení bez vyloučeného Gajiče narůstající nápor soupeře ubránit nedokázal. Během své historické účasti v Evropské lize uhrál ve skupině dva body za remízy s Šeriffem Tiraspol a Kodaní, čtyřikrát podlehl, vstřelil jen jeden gól a deset jich inkasoval.