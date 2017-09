Důležitá výhra Plzně i cenný bod Slavie. Zlín se v Evropě pořád učí

Jako v prvním kole základních skupiny tak mají české kluby vyrovnanou bilanci: výhru, remízu i porážku.

Dojmy ze zápasů je však pozitivnější.

„Body se odsud z Astany budou vozit těžce,“ poznal záložník Jan Sýkora. Slavia je s remízou 1:1 z Kazachstánu spokojená. Ví, že pro ní nakonec může být plusový. Přesto ztráta trochu mrzí.

Hosté se v Astaně nezalekli umělé trávy, velké zimy ani sebevědomého protivníka. V úvodu ho jednoznačně přehráli, dostali se do vedení a kdyby Sýkora se Stochem místo do břevna pálili do brány, mohlo to pro českého šampiona být veselejší

„Zahozené šance už jsou takový náš evergreen. Kdybychom dali druhý gól, mohli jsme sahat po třech bodech... Ale my chceme postoupit ze skupiny a tenhle bod je pro nás obrovsky cenný,“ podotkl trenér Jaroslav Šilhavý.

To Plzeň potřebovala proti Beer Ševě získat všechny tři. V Evropské lize hrála poprvé doma, kde chtěla napravit porážku 0:3 z Bukurešti.

A povedlo se.

„Hlavně začátek utkání byl z naší strany velice dobrý, i když jsme v některých situacích mohli být ještě přesnější,“ hodnotil trenér Pavel Vrba. Viktoria vedla o přestávce díky gólu Petržely, ale začátek druhého poločasu jí nevyšel.

„Soupeř lépe kombinoval, my ztráceli na můj vkus dost balonů a zaslouženě jsme dostali gól. O to víc mě těší, že jsme nalezli sílu a dokázali zápas znovu dostat na naši stranu,“ doplnil plzeňský kouč.

O výhře Viktorie rozhodli v posledních dvaceti minutách Kopic a střídající Bakoš.

A zlínské vystoupení? Strašidelný začátek, ale nakonec sympatický výkon. Pro nováčka evropských pohárů to byla tvrdá lekce zejména v úvodu zápasu, kdy domácí útočník Fernandes za sedmnáct minut nastřílel hattrick.

Pak se Zlínští vzpamatovali a přestali se bát hrát. Dostávali se i do šancí, ale na první gól v Evropské lize nedosáhli. V zakončení jim chyběl klid, přesnost i kvalita.