Los Eura. Na koho Češi mohou narazit, jakou skupinu by si přál kouč

Před losem, který se uskuteční v neděli 2. prosince v Dublinu od 12.00 středoevropského času a budeme ho sledovat online, jsou pro Čechy zásadní dvě otázky:

1. Jestli budou v pětičlenné, či šestičlenné skupině?

Nasazení pro los kvalifikace o postup na Euro 2020 Výkonnostní koše 1. koš: Nizozemsko, Francie, Švýcarsko, Belgie, Portugalsko, Itálie, Anglie, Španělsko, Chorvatsko, Polsko. 2. koš: Island, Německo, Ukrajina, Česko, Rusko, Švédsko, Bosna, Rakousko, Dánsko, Wales 3. koš: Slovensko, Turecko, Severní Irsko, Irsko, Srbsko, Finsko, Norsko, Skotsko, Izrael, Bulharsko 4. koš: Albánie, Řecko, Kypr, Černá Hora, Estonsko, Slovinsko, Litva, Gruzie, Maďarsko, Rumunsko 5. koš: Kazachstán, Bělorusko, Lucembursko, Moldavsko, Kosovo, Ázerbájdžán, Makedonie, Arménie, Gibraltar, Faerské ostrovy 6. koš: Lichtenštejnsko, San Marino, Andorra, Lotyšsko, Malta



2. Koho dostanou z prvního a třetího koše, čili s kterými hlavními protivníky budou bojovat o dvě postupová místa na Euro 2020?

„Nikdy ode mě neuslyšíte, že bych byl radši, aby nám z prvního koše vylosovali Francii, Itálii, Španělsko nebo Švýcarsko. Vezmu to jako fakt,“ říká trenér národního mužstva v exkluzivním rozhovoru pro MF DNES. Přečíst si ho můžete v sobotním vydání.

„Samozřejmě by bylo lepší mít pětičlennou skupinu. Dva zápasy proti týmům ze šestého koše, které by odpadly, bychom mohli věnovat přátelákům. Se vším respektem by bylo lepší hrát proti soupeřům, se kterými se neočekává výhra o hodně gólů,“ přemítal Šilhavý.

Mezistátní utkání i kvalifikace procházejí v Evropě změnami. I samotný šampionát bude speciální. Na počest šedesátiletého výročí od prvního Eura se odehraje ve třinácti městech napříč celým kontinentem.

Těžká a lehká skupina Skupina smrti: Francie, Česko, Srbsko, Rumunsko, Kosovo, Lotyšsko. Lehká varianta: Polsko, Česko, Finsko, Estonsko, Gibraltar, San Marino.



Nasazení pro los určila podzimní Liga národů, zbrusu nová soutěž, která zohledňuje výkonnostní kategorie jednotlivých zemí.

Češi podle předchozích výsledků hráli Ligu B, která sdružovala národní mužstva od 13. do 24. místa. Díky dvěma výhrám nad Slovenskem se český tým v Lize B udržel a zároveň si zajistil nasazení do druhého koše.

Do něj z Ligy A spadlo překvapivě Německo a také Island. Dalšími týmy jsou Bosna, Ukrajina, Švédsko, Rakousko, Rusko, Dánsko a Wales. Tyto země protivníky Čechů v kvalifikaci nebudou.

Důležité termíny start kvalifikace: 21. března

Final four Ligy národů (Nizozemsko, Anglie, Švýcarsko, Portugalsko): 7. až 11. června

konec kvalifikace: 19. listopadu

play off o zbývající 4 místa na Euru (16 týmů, které nepostoupily z kvalifikace): 26. až 31. března 2020 Termíny kvalifikačních zápasů

1. a 2. kolo: 21. až 26. března 2019

3. a 4. kolo: 7. až 11. června 2019

5. a 6. kolo: 5. až 10. září 2019

7. a 8. kolo: 10. až 15. října 2019

9. a 10. kolo: 14. až 19. listopadu 2019

Ta se odehraje jen v kalendářním roce 2019, mužstva budou rozlosována do pěti skupin po pěti a pěti skupin po šesti.

Jistotu pětičlenné skupiny mají Nizozemsko, Anglie, Švýcarsko a Portugalsko, což jsou vítězové jednotlivých skupin elitní Ligy A. Jde o to, že v červnovém reprezentačním termínu nehrají kvalifikační zápasy, ale čeká je play off o celkový triumf v Lize národů. Budou losovány přednostně a obsadí skupiny A, B, C a D.

Tyto čtyři země v prvním koši doplňuje Belgie, Itálie, Francie, Španělsko, Chorvatsko a Polsko. Z toho vyplývá, že nejpřijatelnějším soupeřem z nasazených by bylo Polsko, kde Češi v listopadovém přípravném duelu vyhráli 1:0. Navíc Poláci procházejí neúspěšným obdobím.

Ve třetím koši, což by měli být papírově nejtěžší soupeři v boji o druhou postupovou příčku, jsou Slovensko, Turecko, Severní Irsko, Irsko, Srbsko, Finsko, Norsko, Skotsko, Izrael a Bulharsko.

Koho by si český kouč do skupiny přál?

„Mohl bych říct, že Švýcarsko, Izrael, Kypr, Kazachstán, San Marino, ale to není můj styl. Nechci se rouhat. Vezmu to, jak to přijde,“ zdůraznil Šilhavý.

Čtvrtý koš vedle Kypru skrývá nepříjemnosti. Albánie, účastník Eura 2016. Řecko, mistři Evropy 2004. Nevyzpytatelné Rumunsko a Maďarsko. Nebo Gruzie, podzimní suverén Ligy D.

Kvalifikace dodá na závěrečný turnaj dvacet zemí, z každé skupiny postoupí nejlepší dva. Zbývající čtyři účastníci vzejdou z play off, které se odehraje na jaře 2020 pár týdnů před samotným Eurem.

Do něj půjde šestnáct zemí. Mužstva, která v kvalifikaci neuspěla, ale v letošní Lize národů vyhrála svou skupinu, případně jsou další v pořadí.

Co znamená „další v pořadí“?

Například z podzimní Ligy A kvalifikaci nezvládnou jen Island a Polsko, ostatních deset zemí na Euro projde. Island a Polsko v play off Ligy A doplní týmy z Ligy B, které z kvalifikace nepostoupí a zároveň jsou v pořadí zemí Ligy B na pátém a šestém místě.

Složitý systém však nyní není na pořadu dne, aktuálním se stane až v listopadu 2019 po dohrání všech kvalifikačních utkání.

Jisté je, že na Euro se poprvé v historii dostane minimálně jeden z outsiderů. Protože i Liga D má nárok na jednoho postupujícího.

Na podzim své skupiny vyhrály Gruzie, Bělorusko, Kosovo a Makedonie. Jeden z těchto týmů se dostane do vybrané společnosti. Když už ne z kvalifikace, tak z play off.