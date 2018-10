Věřím, že si i v Plzni získám svoje místo, říká čerstvá posila Pačinda

„První pocity jsou fantastické. Prošel jsem si stadion a jeho zázemí, trochu i město. Věřím, že se tu dobře zabydlím,“ hlásil už z Plzně.

Plzeň ale není vaše první zahraniční angažmá, už jste hrál i v Rakousku a ve Francii...

V Rakousku jsem byl od 14 let tři roky v mládežnické akademii. V Tours jsem rok hostoval, bohužel jsem se zranil, takže to nebylo ideální. Věřím, že v Plzni to bude jiné.

Co vás do Plzně přilákalo?

Hraje se tady o titul, Liga mistrů. A pak je tady neuvěřitelná divácká kulisa. Viděl jsem sestřihy některých zápasů, většinou je vyprodáno. Fanoušci jsou fantastičtí. Těším se i na ně.

V Plzni působí řada Slováků, získával jste informace také od nich? Znáte se s někým z kabiny osobně?

Bavil jsem se s Páťou Hrošovským i Romanem Procházkou. Znám se i s Kozou (Kozáčikem) a Bakym (Bakošem). Věřím, že kluci mi pomůžou, abych se rychle adaptoval v kabině. Doufám, že budu platný.

A kdybyste se měl fanouškům sám představit...?

V Dunajské Stredě jsem hrával většinou z pravé strany nebo na hrotu. Využitelný jsem i na postu tzv. desítky, případně zleva. Věřím, že si i v Plzni získám svoje místo. Udělám pro to všechno.