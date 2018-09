Tým má obrovskou morálku, říká pardubický záložník Tischler

Poslední dva zásahy přidal v utkání, ve kterém možná nejprve neměl ani tušení, že by z něj mohl koukat bodový zisk, a nakonec byl zklamaný z „pouhé“ remízy 4:4.

„V určité fázi zápasu bychom tu remízu brali. Jenže když vidíme, j ak to nakonec dopadlo, tak nás mrzí, že jsme nedokázali vyhrát. Každopádně nás to určitě psychicky posílí do dalších utkání. Musíme do nich jít se vztyčenou hlavou, máme na to,“ hecuje spoluhráče Tischler.

Pardubice v Praze prohrávaly nejprve 0:2 a potom 1:3. Z fotbalového pohledu takřka ztracený zápas. Ale ne pro Východočechy.

„Tohle mužstvo má obrovskou morálku, takže vůbec nebylo těžké přestat věřit, že něco uhrajeme. I proto jsme to dokázali otočit,“ vysvětluje Tischler.

Ano. Pardubice šly v nastaveném čase dokonce do vedení 4:3. Pak ale sudí v posledních momentech utkání nařídil penaltu pro Žižkov a duel nakonec skončil remízou.

„Už jsem takové zápasy v kariéře zažil, ale rozhodně to nebylo nic častého,“ usmívá se jedna z letních pardubických posil.

Jak je zmíněno v úvodu, v utkání zaznamenala dvě branky.

„První gól jsem dal po super přihrávce od Pavla Černého, kdy mi stačilo pouze doklepnout míč do sítě. Ke druhému zase stačilo dobře nastavit hlavu na centr od Adama Fouska. Bylo hlavně důležité, že jsme se dobře doplňovali ve vápně,“ chválí zbytek týmu Tischler.

Stejně tak po zápase učinili i fanoušci, kterých do Prahy přijel zajímavý počet. „Je to pěkné, když takhle svůj klub podporují. To nás také vyhecovalo utkání nevzdat.“

Remíza Po hodně divokém průběhu zápasu Pardubice nakonec s Viktorií Žižkov hrály smírně 4:4. Dva góly dal Tischler (na snímku). Foto: Radek Klier