Fotbalová dvacítka skončila po výhře nad Nizozemskem třetí v Elitní lize

V závěrečném utkání vyšel Čechům úvod. V sedmé minutě je poslal do vedení útočník Jan Kuchta, který potvrdil jarní střeleckou formu ze Žižkova. Brzy na to zvýšil příbramský záložník Jan Matoušek. Domácí sice do poločasu snížili, ale výhru sedm minut před koncem pečetil Dominik Janošek ze Slovácka.

Nově vzniklá soutěž má pomoci zaplnit mezeru, kterou tato věková kategorie má v soutěžních zápasech, protože jí chybí oficiální mistrovství. Češi tak měli možnost konfrontace se silnými soupeři.

„Takovou konkurenci bychom třeba těžko získávali pro přátelská utkání. Bude to samozřejmě i výhoda do budoucna pro výběr do 21 let. Celkově tuhle soutěž vnímám velmi pozitivně a pro Česko bude jen dobře, pokud bude takto pokračovat,“ řekl Krejčí. Na podzim odstartuje druhý ročník se stejnými účastníky.

Utkání Elitní ligy fotbalistů do 20 let

Nizozemsko - Česko 1:3 (1:2)

Branky: 28. Dilrosun - 7. Kuchta, 15. Matoušek, 83. Janoušek.

Sestava ČR: Jedlička - Souček, Kvída, Chaluš, Douděra - Bucha, Květ, Janoušek, Blecha, Matoušek - Kuchta. Trenér: Krejčí.