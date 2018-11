Mužstvo má tvář, ale pořád kousek chybí, říká brněnský Eismann

Ten završil trudný brněnský podzim. Mužstvo, které plánovalo okamžitě vyskočit zpět do nejvyšší soutěže, jej zakončilo se dvěma výstražnými sedmičkami. Právě takovou pozici ve 2. lize Zbrojovka okupuje a taková je rovněž její ztráta na třetí příčku zajišťující baráž o postup.

„Ambice naše i klubu byly úplně jiné, než jaká je teď situace, takže podzim určitě nebudu hodnotit pozitivně. Říct si něco a dostat se tam je rozdíl,“ podotkl Melichárek.

Právě bodová nula s Vlašimí znamenala velký škrt v brněnských počtech. „Zkomplikovalo nám to cestu, na jakou jsme se vydali,“ pronesl obránce Pavel Eismann. „Ale ve fotbale nemůže nikdo počítat s ničím. Fotbal nemá logiku jako třeba matematika. Nejde počítat s tím, že výsledek bude, jaký by měl být,“ poznamenal Melichárek.

Brněnský tým zůstal daleko za očekáváním přesto, že jeho soupiska je prošpikovaná hráči s prvoligovými zkušenostmi. „Fotbal v první a druhé lize je jiný. V lize hrají dvě mužstva proti sobě fotbal, tady se to mydlí a většinou se hraje do plných. Musíme na to najít recept, protože takových je 90 procent zápasů,“ uvedl Melichárek.

Ze tří nejlepších týmů podzimu Zbrojovka dokázala hned dva (České Budějovice a Hradec Králové) porazit, jenže často ztrácela proti celkům ze spodních pater.

„Je potřeba větší hlad po gólu. Dostaneme do vápna centry, vytvoříme i situace pod sebe, ale je to málo. Pokud nebudeme víc hladoví, nebudeme vyhrávat,“ upozorňuje Eismann. „Musíme také pracovat na tom, abychom nebyli zbytečně nervózní a věřili tomu, co umíme.“

Zbrojovku srazil zejména mizerný start sezony. Poté, co trenéra Romana Pivarníka nahradil Pavel Šustr, přišlo zlepšení. „Zapracovalo se na spoustě věcí, hlavně na kompaktnosti a celkové herní disciplíně. Je vidět, že mužstvo má nějakou tvář, ale pořád chybí kousek, abychom zápasy překlopili na naši stranu,“ míní Eismann. „Já vždycky budu věřit, nestrčím hlavu do písku. Je to o tom, udělat na jaře nějakou šňůru a dotáhnout se nahoru. Ale to se bavíme o něčem, co bude za čtyři měsíce,“ sdělil Melichárek.