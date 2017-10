Slavili ještě dřív, než postoupili. Egypt ukončil čekání a velebí Salaha

Správně, byl to Mohamed Salah.

Když v páté nastavené minutě nedělního utkání proti Kongu (2:1) rozhodl, na hřišti se děly neskutečné věci. Po trávníku pobíhali hráči, náhradníci, fanoušci, pořadatelé, fotografové. Všichni nekontrolovaně slavili - Egypt si právě zajistil postup na mistrovství světa.

Trvalo to dlouhých osmadvacet let, Egypt se za tu dobu sice čtyřikrát stal africkým šampionem, ale dál neprošel. Až letos se mu to povedlo.

Před pětaosmdesátitisícovým kotlem v Alexandrii se hrálo klíčové utkání Egypt - Kongo.

Do konce zápasu ještě zbývala půlhodina, když Salah vstřelil první branku. Egypt vedl 1:0 a napříč celým hřištěm se za střelcem gólu vydala snad celá lavička. A pak scéna z nastaveného času, kdy gambijský sudí odpískal po faulu na střídajícího Hassana penaltu... Ta je doslova neopakovatelná.



Celý stadion začal bouřlivě slavit, hráči skákali jeden na druhého, nevídaná euforie. A přitom hrozilo, že všechno zkazí neproměněná penalta.

Nezkazila, Salah, místní modla, proměnil. A oslavy už nikdo nezastavil.

Lidé vyrazili do ulic, nebe rozzářily ohňostroje, reprezentantům gratuloval prezident. „Byl jsem nesmírně šťastný, když jsem tohle všechno viděl,“ říkal trenér národního týmu Héctor Cúper z Argentiny.



Návrat krále Hadarího 44letý brankář, egyptská ikona Symbolem úspěchů Egypta, který vyhrál poslední africké mistrovství a nyní postoupil i na světový šampionát, je také 44letý brankář Ísam Hadarí. Brankář, který před čtyřmi lety ukončil reprezentační kariéru a letos se do ní vrátil. Nyní je Hadarí egyptským kapitánem a může se stát nejstarším fotbalistou v dějinách světových šampionátů. V létě mu bude 45 let.

Zapomnělo se i na kritiku, které kouč z Jižní Ameriky čelil. Že pod ním prý Egypt hraje defenzivně, neatraktivně.

„Vybral jsem styl, který nám pomohl dosáhnout našeho snu. Ale jestli chcete kouče, který s týmem bude hrát ofenzivně, odejdu. Žádný problém,“ prohlašoval.

Sám musel brát léky na vysoký tlak, aby zvládl tenzi spojenou s bojem o postup, na který Egypt čekal téměř tři dekády.

U týmu však zůstane i v příštím roce. „Pokud tedy egyptský svaz nepřivede Pepa Guardiolu,“ žertoval.

Stále platí, že v Rusku může být na mistrovství světa jediným Argentincem. Vždyť parta okolo Messiho si boj o šampionát značně zkomplikovala a jistou pořád nemá ani baráž.

Zato Egypt, tomu šampionát nikdo nevezme. Na mistrovství světa postoupil potřetí v historii.