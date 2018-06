Nejstarší hráči na mistrovství světa 1. Ísam Haddarí, brankář, Egypt, rok 2018 (45 let, pět měsíců, 10 dnů) 2. Faryd Mondragón, brankář Kolumbie, 2014 (43 let, tři dny) 3. Roger Milla, útočník, Kamerun, 1994 (42 let, jeden měsíc, osm dnů) 4. Pat Jennings, brankář, Severní Irsko, 1986 (41 let) 5. Peter Shilton, brankář, Anglie, 1990 (40 let, devět měsíců, 19 dnů)