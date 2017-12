Někdy je to o hubu, říká Vůch o angažmá v Kazachstánu

Po konci sezony na něho ale liberecký klub po vypršení rok a půl dlouhého hostování z Plzně neuplatnil opci a tak 26letý fotbalový bouřlivák Vůch vyrazil v létě na exotické angažmá do Kazachstánu, kde hraje za Tobol Kostanaj a má za sebou první půlrok.

Jelikož byl v daleké postsovětské zemi sám, byly pro něj začátky psychicky náročné. „První měsíce byly fakt složité, nemám tam nikoho k sobě, žádného Čecha nebo Slováka. Byly večery, kdy jsem si pouštěl filmy jako Jáchyme, hoď ho do stroje, abych se trošku zasmál. Musel jsem si to v hlavě nastavit tak, že jsem tam kvůli fotbalu a musím to skousnout. Za ten půlrok jsem si už zvykl,“ řekl Vůch, který má po konci sezony volno a je v Čechách.

Trénink, jídlo, spánek a pomoc sekuriťáků

Kazachstán? Kostanaj? Netušil, do čeho jde. „Negooglil jsem si nic. Město má asi 200 tisíc obyvatel, centrum, dvě nákupní střediska a nic. Vše okolo je v rekonstrukci, špinavé. Není to jako Astana. Když jsme měli čas, létali jsme tam, je to hodina a čtvrt. Tam člověk přepne úplně jinam, ale naše město je jen o tom trénovat, dát si jídlo a jít spát. Den je tam strašně dlouhý,“ podotkl Vůch.

Musel si zvykat i na úplně jinou mentalitu lidí. „Starší jsou přátelští, ale mladší generace kolem 25 až 30 let je závistivá. Nevím, jaké mají smlouvy Kazaši, ale my z jiných států máme velké a lidé nám závidí. Když jdeme s týmem na pivo po vyhraném zápase, je to tam někdy docela o hubu. Párkrát šlo fakt o kejhák a nebýt sekuriťáků, co nás hlídají, špatně by to dopadlo. Je tam chudoba, místní vyžadují po lidech peníze, že třeba potřebují na nemocnici a podobně. Zkoušejí to fakt hodně,“ popsal drsné podmínky Vůch, který stále bydlí na báze. „Je to hotel, který je pro fotbalisty. Máme společné snídaně, obědy, večeře, hodinu a půl před tréninkem se tam scházíme. Tam jsem se nejvíc držel. Máme tam teplé jídlo, nemusel jsem se starat o stravu.“

Kouř v letadle

Hodně trpěl při letech zastaralým vrtulovým strojem. „Lítáme na každý zápas. Já létání úplně nesnáším a jak je to malé letadlo, každá turbulence je cítit. Kolikrát v letadle něco začne kouřit a já se ptám, co to jako je, vypadne něco? Oni, že je to normální. Pro mě jsou to šoky, ale je nic nerozhodí a čtou si. Takže já vždy koukám, jak se tváří,“ vyprávěl Vůch.

V úvodu angažmá v Kostanaji musel bojovat i s odlišným fotbalovým stylem. „Kromě Astany a Kajratu Almaty je liga hodně založená na agresivitě. Stalo se mi třikrát na předzápasovém tréninku, že jsem měl trojitý kotník, že do mě zajeli. Musel jsem se ozvat u vedení. Říkal jsem jim, že mě potřebují na zápas, tak proč mi mají lámat nohy na tréninku?“ divil se Vůch, jenž dosud odehrál v kazašské lize 12 zápasů.

Gólově se prosadil v jediném utkání proti týmu Okžetpes, jemuž dal rovnou hattrick. „Měl jsem to drahé,“ smál se. „Stavěli nám nový stadion s přírodní trávou. Předtím jsme byli dvakrát denně na umělce, teď jsme konečně hráli na přírodní trávě, takže super.“

Fotbalisté jako Danny

Tobol skončil pátý o bod za poháry. „Skončil zápas a my běželi ke střídačce a čekali na druhý zápas. Už běželo nastavení, 20 vteřin do konce a gólman pustil úplnou čudlu, uhnul rukama. Pavlodar vyhrál 1:0 a my jsme tím přišli o poháry. Byli jsme hodně zklamaní,“ líčil Egon Vůch, podle něhož není kvalita tamní ligy špatná. „V každém klubu jsou dva tři fotbalisti, kteří jsou na úrovni jako třeba Danny ve Slavii. První tři týmy tam by i v Čechách hrály nahoře. Proto mě vůbec nepřekvapilo, že Astana vyřadila Slavii. Člověk zná jejich sílu, hraje proti nim, takže jsem nechápal ten kurz na Astanu.“

Přestupu z Plzně do Kostanaje nelituje. I proto, že se mu povedlo splatit všechny dluhy, do kterých se v Česku dostal vinou falešných kamarádů. „Hrál jsem v Česku ligu šest let a chtěl jsem změnu. Tobol jsem si vybral i kvůli restům, které jsem si tu udělal, abych si ten život trošku uspořádal. Od podpisu smlouvy je už vše vyřešené, už jedu do plusu,“ konstatoval Vůch, který má v Tobolu smlouvu ještě na rok. „Měl jsem jiné nabídky, chtěl mě Pavlodar, pak nějaký Ázerbájdžán, Baku, něco z Uzbekistánu, ale rozhodl jsem se ještě zůstat. Uvidíme, jak to půjde dál. Ještě bych se chtěl zkusit dostat výkony do Astany nebo Kajratu Almaty,“ plánuje si bývalý ligový fotbalista Teplic, Plzně a Liberce.

Nyní má mezi sezonami, které se hrají v Kazachstánu jaro - podzim, volno a 7. ledna odlétá na jedno ze tří zimních soustředění.