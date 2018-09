Jablonec je pro mě důležitou změnou v kariéře, říká posila Sobol

Třiadvacetiletý osminásobný reprezentant Ukrajiny už se v české lize ukázal v minulé sezoně, v níž odehrál za pražskou Slavii dvacet utkání, ale v jejím konci už místo v základní sestavě ztratil. Příchod do Jablonce proto bere jako další velkou šanci.

„Pro mě je to důležitá změna v mojí kariéře. Chci se v Jablonci ukázat v co nejlepším světle a pomoct mužstvu k co nejlepším výsledkům,“ přeje si Sobol, který už se v úterý objevil na stadionu Střelnice a zapojil se do přípravy. „Některé jablonecké hráče si pamatuju z minulé sezony, protože jsem proti nim hrál za Slavii.“

S aklimatizací v jabloneckém klubu by mu měl pomoct hlavně kapitán Tomáš Hübschman, který strávil deset let právě v Šachtaru, do něhož Sobol přišel v roce 2013 z Metalurgu Záporoží. Kromě Slavie hostoval také v Metalurgu Doněck, Metalistu Charkov a Luhansku.

„Tomáše znám z doby, kdy jsem přišel do Šachtaru, velmi dobře,“ zavzpomínal Eduard Sobol, jenž bude v Jablonci nosit dres s číslem 21.

Jablonečtí fotbalisté mají před sebou v podzimní části ještě dvanáct utkání v první české lize, souboje v domácím poháru MOL Cupu a hlavně šest náročných bitev spojených s cestováním ve skupině Evropské ligy.

„Pro jablonecký klub to byl velký úspěch dostat se přímo do skupiny Evropské ligy. Čekají nás velice kvalitní týmy a doufám, že budeme důstojným soupeřem,“ přeje si jablonecká posila Eduard Sobol.