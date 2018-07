Posily Budějovic? Klub sází na mladé a chorvatskou šikovnost

Kromě tří přesunů z dorostu (Šplíchal, Kalousek, Kočí) se mohou diváci těšit na nové tváře. O koho se jedná?

Daniel Fišl

Teprve osmnáctiletý bek přichází na jih Čech z Olympie Praha, kde už v mladém věku nasbíral dvanáct druholigových startů a připsal si i premiérovou branku. Levonohý stoper začínal s fotbalem na Spartě, odkud odešel mezi dospělé. „Podepsal u nás čtyřletou smlouvu, je to perspektivní obránce, který věkem ještě patří mezi dorostence,“ poznamenal trenér Dynama David Horejš.

Matěj Helešic

Reprezentant do jednadvaceti let zná budějovické prostředí velice dobře. První půlrok v uplynulé sezoně totiž strávil právě v Dynamu. Jenže po čtyřech odehraných kolech se zranil a na jaře se vrátil do mateřského Baníku Ostrava. V přípravě si přivlastnil pozici levého obránce. Pro trenéra Davida Horejše je jasná volba číslo jedna. „Matěj už u nás působil, zná to tu. Přichází na hostování a věříme, že bude přínosem,“ řekl hlavní kouč.

Vojtěch Gebert

Kreativní středopolař začal v Dynamu na zkoušce, osvědčil se a podepsal dvouletý kontrakt. Má za sebou štaci v Teplicích, naposledy nastupoval v severočeské juniorce. „Uspěl na testech, doufáme, že by mohl nahradit produktivního Filipa Haška,“ řekl Horejš.

Filip Havelka

Soupiska Dynama Brankáři: Zdeněk Křížek, Jindřich Staněk, Jan Luksch Obránci: Daniel Fišl, Lukáš Havel, Matěj Helešic, Jiří Kladrubský, Lukáš Kočí, Pavel Novák, Michal Řezáč Záložníci: Patrik Čavoš, Adrián Čermák, Vojtěch Gebert, Filip Havelka, Petr Javorek, Marek Kalousek, Robert Koval, Matej Mrsič, Martin Šplíchal, Roman Wermke Útočníci: Lukáš Pouček, Lazar Sajčič, Patrik Švantner, Ivo Táborský



Dvacetiletý záložník by měl být pro Dynamo velkou posilou. Ve své kariéře nasbíral už šestnáct ligových startů, přičemž většinu si jich připsal v uplynulé sezoně v dresu Liberce. Za Dynamo se představil zatím jen proti Táborsku, v generálce s Benešovem chyběl kvůli zranění. „Jsme rádi, že jsme získali tak šikovného fotbalistu. Je to hráč s obrovským potenciálem,“ zmínil Horejš.

Robert Koval

Další posilou záložních řad je slovenský talent, který pod Vodárenskou věž přichází na půlroční hostování s případnou opcí. K týmu se připojil na soustředění v Třeboni, kde se poprvé ukázal proti Táborsku. Je zvyklý hrát uprostřed pole, ovšem generálku odehrál na pravém křídle. V posledních letech ho sužovala častá zranění, uplynulou sezonu hostoval z Dukly Praha v Michalovcích. „Měl by pro nás být posilou, měli jsme ho v hledáčku už od začátku přípravy,“ podotkl kouč Horejš.

Matej Mrsič

Šikovný chorvatský křídelník by měl zalepit odchod Jakuba Peška do první ligy. Rodák z Rijeky strávil poslední dvě sezony v druholigovém Táborsku, kde patřil k ústředním postavám základní jedenáctky. V přátelských zápasech se jevil velice dobře, zazářil především proti Spartě. „Jednání nebyla jednoduchá, ale povedlo se nám Mateje přivést. Jsme za to rádi, věříme, že nahradí Kubu Peška a bude podávat výkony jako v přípravě,“ dodal Horejš.

David Ledecký

Administrativně ještě není vše dokončeno, ovšem ofenzivu černobílých by měl posílit útočník s bohatými zkušenostmi z druhé nejvyšší české soutěže. David Ledecký se ve Znojmě prostřílel k angažmá v Polsku, kde si ho vyhlédl Górnik Zabrze. Poslední půlrok ale strávil na hostování v druhé nejvyšší soutěži. „Druhou ligu zná velmi dobře, ve Znojmě byl velice produktivní. Snad to dokáže zopakovat i u nás,“ vysvětlil David Horejš.