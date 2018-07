Máme silnější kádr než na jaře, říká budějovický manažer Vozábal

Prodal do první ligy Jakuba Peška a Elvise Mashikeho. A i díky tomu teď kolonky přestup v tabulce příchodu nových hráčů převyšují odchody. „Část peněz jsme investovali do nákupu nových hráčů. To v minulosti nebývalo,“ přiznal generální manažer Martin Vozábal.



Martin Vozábal zastává funkci generálního manažera českobudějovického Dynama.

Tím zatím posledním nepotvrzeným příchodem by mohl být útočník David Ledecký. V jaké fázi je jeho přestup?

Je to odchovanec Sparty. Hrál ve Znojmě nebo v Jablonci a teď je hráčem polského Górniku Zabrze. Jsme domluveni, jednáme s polským klubem. Jsme víceméně ve shodě, ale je to transfer ze zahraničí. Je to složitější a trvá to. Je to hráč na post útočníka. V Polsku sice nehrál, ale byl v klubu, který hraje o evropské poháry, a je to trochu jiná liga. Chtěl se vrátit do Čech. Viděli jsme ho, známe ho. Hrál proti nám. Máme reference. Na naší úrovni by nám mohl pomoct.

Je to poslední příchod?

Bez ohledu na příchod Ledeckého jednáme ještě o příchodu jednoho hráče do ofenzivní fáze.

Do hráčského kádru jste letos investovali. Přivedli jste na přestup Geberta, Fišla nebo Mrsiče. Jaké jsou cíle klubu pro sezonu?

Chceme hrát v horních patrech soutěže. Je vždycky složité tady před začátkem říct, že ji chceme vyhrát. Podmínky ale máme na horní část tabulky. Nebudu říkat, co pro nás znamená hrát nahoře. Ale chceme, aby hráči nechali na hřišti sto procent, aby válčili. Když bude někdo lepší a předčí nás, tak to je fotbal. Ale chceme, aby tam hráči nechali sto procent. Pak budeme spokojení. Letos bude nový model soutěže. Jeden postupuje, dva hrají baráž o první ligu. Určitě nás to zajímá. Až podzim ukáže, na co tým má.

Jaká je síla soupeřů ve druhé lize?

Já spíš koukám sám na sebe. Jsem spokojený s tím, že se nám podařilo přivést vytipované hráče. Nejenom tým doplnit, ale také posílit. Povedlo se to i o mladší hráče, což je budoucnost. Třeba Dan Fišl podepsal čtyřletou smlouvu, to není žádné hostování. Ty tu máme tři. Filip Havelka je zkušený hráč, Helešic je hráč na levou stranu, protože z vlastních zdrojů si zatím s levou stranou neumíme poradit. A pak Robert Koval. Máme ho tu na půlroční hostování s opcí. Takže pro nás je to dobrý. Slýchávám tu sice, že je to hezký, že máme vlastní hráče, ale pak stejně někoho prodáme a tým oslabíme. Je to však přirozený jev. Dělají to všichni.

V neděli od 17 hodin nastoupí fotbalisté budějovického Dynama do dalšího ročníku druhé ligy. Chtějí hrát na čele tabulky a podle generálního manažera Martina Vozábala pomýšlejí na účast v baráži o první ligu.

Byly takové reakce na Peška?

Byl tady čtyři roky. Řekl mně i trenérovi, že si moc přeje jít do ligy do Liberce, že to pro něj je životní nabídka. Sdělil to i majiteli a poprosil ho. Navíc Liberec pak poslal druhou nabídku, která už splňovala naše předpoklady. Ta první nebyla taková, proto jsme to původně zamítli.

Jak moc pomohly prodeje Mashikeho a Peška rozpočtu?

Pomohlo to. Generálního partnera nemáme. Kdybychom ho měli v takových těch řádech, jak se říká, že logo na prsou je za deset milionů, tak nebudeme prodávat Peška nebo Mashikeho. To je jednoduchý. Nemáme to tak, že teď začneme rozhazovat nebo přidávat, ale kádr jsme i díky tomu rozšířili. Nějaké prostředky jsme použili na nové hráče. To tak je. Ti noví nepřišli za nula. Za mě jsme v rámci přestupové ekonomiky pustili prostředky, které jsme dříve nedávali.

Jaký je vůbec váš rozpočet?

Pohybuje se mezi třiceti a pětatřiceti miliony korun.

Je ještě zájem o jiné hráče? V zimě se mluvilo o brankáři Staňkovi...

U Staňka došlo ke zranění, které je pro brankáře složité, a tím to padlo. Konkrétní nabídka byla na cestě. Kdyby nebyl zraněný, troufnu si říct, že by šel do ciziny. Jinak zatím žádnou jinou nabídku nemáme.

A tyhle dvě byly překvapivé?

Na Peška těch nabídek bylo víc. U Mashikeho bych to přirovnal k loňskému přestupu Fundy. Mashike tu byl rok, měl pár startů ve druhé lize, ale Liberec do toho skočil rovnýma nohama a my jsme byli sami překvapení. Co se týče Peška, tak tam jsme věděli, co za něj chceme. V první fázi to nepřicházelo od žádného klubu a ve druhé přišla jediná nabídka a ta byla od Liberce.

Výši asi neprozradíte, že?

Ne, to určitě neřeknu.

Ale v poslední době se přestupová jednání daří...

Vždycky si musíte říct, kolik za ty hráče dostaneme a kolik nás doposud stáli.

Vydělali jste na Peškovi?

Přišel za nula. Dá se říct, že jsme ho dostali v uvozovkách darem. Byl tenkrát bez smlouvy. Ten by byl plusový za každé situace, ale my jsme měli představu, kolik za něj chceme, proto se přestup táhl. Kuba Pešek nám pomohl sportovně a pak také ještě finančně.

A Mashike?

Elvis Mashike přišel loni z Loko Vltavín zadarmo. Když jsme ho přivedli, lidi se smáli, že jsme brali útočníka z Vltavínu. Teď stejní lidé říkají, že jsme oslabili tým, že bez Mashikeho nemůžeme hrát. Nikdy se nezavděčíme. Do rozpočtu se to hodí, to samozřejmě. A je to dobrá vizitka pro klub i pro hráče.

Mohou je výhledově následovat další hráči?

Takhle jsem to klukům říkal. Buď se do ligy mohou dostat jako tým, a nebo se tam mohou dostat jednotlivě, když o ně bude zájem. Máme dost hráčů, kteří by první ligu mohli hrát a jsou perspektivní.

Jste před startem dalšího ročníku silnější než na jaře?

Troufnu si říct, že jo, ale bavíme se o tom, co si myslím já podle jmen, která mám na papíře. V zimě jsem taky říkal, že je tým silný, ale někteří hráči nezvládli jaro psychicky.