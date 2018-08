Ač náhradník, Táborský dává vítězné góly. A baví Budějovice

I ve čtvrtém kole jste zabodovali naplno, Prostějov jste přehráli díky dvěma brankám ve druhém poločase. Lepší rozjezd do soutěže jste si snad ani nemohli přát.

Je to pro nás další důležité vítězství. Prvních dvacet pět minut jsme hráli dobře, ale po inkasované brance jsme znervózněli. Jsme rádi, jak jsme to zvládli, protože v minulých sezonách jsme často v klíčových momentech zápasů selhávali. Proti Prostějovu už to bylo několikáté utkání, kdy jsme závěr zápasu zvládli. Drží se nás i štěstí, tak je třeba toho využívat.

Znovu jste soupeře předčili především tím, že jste byli hladovější po vítězství?

Myslím si, že kromě hluché pasáže v prvním poločase jsme byli dominantní. Od začátku druhé půlky jsme se vrátili k naší hře a záleželo jenom na tom, jestli rozhodující branku dokážeme vstřelit. Dobře to dopadlo a věříme, že to tak bude pokračovat.

Potřetí ze čtyř zápasů rozhodli duel fotbalisté, kteří začali utkání na lavičce. Dokazuje to sílu týmu, že trenér má kam sáhnout?

Zatím se to projevuje jako jeden z nejdůležitějších faktorů. Nebylo to tu zvykem, konkurence v týmu nebývala taková. Nyní tu je a je dobře, že hráči ze střídačky dokážou zápas ovlivnit. Nemusí to být jen brankami, je důležité, že aktivním výkonem dokážou strhnout celý tým a nasměrovat ho správným směrem.

Po příchodu na hřiště jste se dostal do dvou příležitostí, ale stav zůstával stále vyrovnaný. Neznervózňovalo vás to?

Neměli jsme důvod být nervózní. V nejhorším případě by to skončilo 1:1, což by nás mrzelo, ale zároveň by nemělo cenu z toho jakkoliv panikařit. Říkal jsem klukům o přestávce v kabině, že je zbytečné se nervovat. Za celý tým mohu říct, že jsme teď nastaveni tak, že i když neproměníme nějakou šanci, tak věříme, že bude další. Máme zdravé sebevědomí a to je základ. Vyčítal jsem si jednu promarněnou příležitost, říkal jsem si, že jsem měl být dříve před brankářem. Ale věřil jsem, že přijde další. A přišla.

Přišla v 84. minutě, osm minut po brance Romana Wermkeho. Co říkáte na bilanci, že jste na Střeleckém ostrově třikrát zasáhl do utkání z pozice náhradníka a třikrát jste se gólově prosadil?

Vezu se na takové vlně. Dělám vše pro to, abych se na ní udržel co nejdéle, a jsem rád, že se do šancí dokážu dostávat. Když na hřiště přijdu z lavičky, tak se snažím soustředit na daný moment, kterým můžu rozhodnout celé utkání. Tým i fanoušci spoléhají, že rozhodnu. Zatím se mi daří, tak snad v tom budu pokračovat.

Prosadil jste se po efektní patičce, kterou jste provedl slabší nohou. Tlačil jste míč i očima, aby se dokutálel až za Brédu?

Chtěl jsem to tak provést, centr přišel z pravé strany, takže jsem musel zakončovat pravačkou. Tlačil jsem to vším možným, protože žádná rána to nebyla, ale naštěstí byla dobře umístěna. (smích) Měl jsem radost, přijeli se na mě podívat rodiče, tak alespoň nejeli zbytečně.

Když jste na hřiště přicházel, tak se spustil celým stadionem potlesk a z kotle se ozývalo Ivoši, zavěs. To dodá sebedůvěru, ne?

To je bomba. Užívám si to, potěšilo by to každého. Děkuji jim za to a koukal jsem, že kotel se zaplňuje. Doufám, že proti Ústí bude ještě plnější. Už i vítězný pokřik je slyšet po celém stadionu, je to skvělé.

V dalším kole vás čeká exligové Brno. Sledoval jste jejich počínání na Žižkově?

Abych pravdu řekl, tak jsem nekoukal, protože za mnou přijeli rodiče. Závěr zápasu byl v kabině puštěný, takže jsem viděl, jak to skončilo. Ale o zápas určitě nepřijdu, protože trenér ho stoprocentně celý sledoval a několikrát nám ho bude pouštět. Důkladně nás připraví a doufám, že přivezeme nějaké body. Brno zatím nemá nijak oslnivé výsledky, ale myslím si, že ještě ukáže svou sílu. Snad ne v nadcházejícím zápase.