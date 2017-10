Uhrin v ohrožení. Mám týmu stále co dát, prohlašuje

Když trenér ve fotbalovém kolotoči střídá v rychlém sledu štaci za štací, obvykle to znamená, že má jeho jméno v branži skvělý zvuk. Ale na druhou stranu, není to pro něj dobrá vizitka, protože pokud by byl úspěšný, zůstal by minimálně v některém z klubů delší dobu.

Posledních deset let Dušana Uhrina mladšího FC Temešvár 2007/08



CFR Kluž 2009



FK Mladá Boleslav 2009



AEL Limassol 2010



FC Temešvár 2010/11



FC Dinamo Tbilisi 2012/13



FC Viktoria Plzeň 2013/14



FK Dinamo Minsk 2014/15



SK Slavia Praha 2015/16



FK Mladá Boleslav 2017

Dušan Uhrin mladší vede za posledních deset let už desátý tým, jak ukazuje přiložený box. Jsou mezi nimi i špičkové české celky Plzeň a Slavia, kde musel předčasně skončit kvůli tomu, že nedosahoval na výsledky žádané klubovým vedením. Nyní mu ze stejných důvodů hrozí, že bude brzy opět volný.

Mladá Boleslav by podle kvality kádru měla znovu patřit mezi širší českou špičku, jenže místo toho se po deseti ligových kolech krčí jediný bod od poslední příčky.

„Vím, jaká je situace, a záleží na vedení klubu, jak se k tomu postaví. Já cítím, že mám týmu co dát, a dělám maximum. Kdybych věděl, že to nemá cenu, tak bych sám odstoupil,“ reagoval Dušan Uhrin na tiskové konferenci po remíze 2:2 s Teplicemi.

Boleslav přišla o důležitou výhru v poslední minutě, po nezvládnuté standardní situaci. Hostující Vondrášek po rohovém kopu zakončoval zblízka docela pohodlně. I v první půli Boleslav inkasovala po rohu soupeře, který mu navíc sama doslova darovala po až komickém karambolu stopera Chaluše s brankářem Vejmolou.

„Jsem zklamaný z toho, že jsme nevyhráli. Utkání jsme kontrolovali, drželi míč. A věděli jsme, že Teplice budou hrozit ze standardek. Cvičili jsme to více než normálně a stejně z toho dvakrát inkasujeme,“ hořekoval Uhrin.

Je pravda, že se Mladá Boleslav oproti předchozím kolům herně zvedla. Jenže v její situaci jde o podružnou záležitost. Důležité jsou body, které se na jejím kontě nekupí. A zápasy letí.

„Máme málo bodů, situace je vážná, hráči o tom vědí, tak nevím, jestli je svazuje nervozita, ale snažíme se je nedostávat pod tlak. Musíme se z toho vyhrabat,“ nabádá Uhrin.

Do konce první poloviny sezony chybí pět kol. Boleslav příště jede na hřiště silného Zlína a pak ji čekají čtyři zápasy pravdy. Proti soupeřům, které má v tabulce plus minus okolo sebe: Jihlava, Ostrava, Bohemians a Dukla.

Pokud je Boleslav nezvládne, čeká ji na jaře záchranářské peklo. I s Uhrinem?