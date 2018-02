Potvrzeno. Trenér Uhrin skončil na lavičce Mladé Boleslavi

O blížícím se konci trenéra Uhrina informoval v sobotu večer jako první server iDNES.cz. Žhavým adeptem na uvolněné místo je Jozef Weber, jenž od Boleslavi dostal nabídku.

„Mohu potvrdit, že jsem nabídku z Boleslavi dostal, ale je to hodně čerstvé, navíc jsem stále ještě smluvně vázán v Karviné. Během neděle by měla probíhat další jednání,“ potvrdil Weber.

V novém realizačním týmu by mohl spolupracovat i s Františkem Ševinským, který dřív v Boleslavi působil a teď by se do ní mohl vrátit v trenérské roli.

S Uhrinem totiž u týmu skončili i jeho asistenti Petr Čuhel a Jaromír Blažek. „Od nedělního rána vedení klubu intenzivně jedná o tom, kdo a za jakých podmínek převezme mužstvo,“ uvedl boleslavský mluvčí Jiří Koros.

Mladá Boleslav je v ligové tabulce na třináctém místě pouhé čtyři body nad sestupovým pásmem. Naposledy prohrála 0:1 v Liberci. Už ve středu ji přitom čeká pohárové čtvrtfinále s Ostravou, v sobotu pak v lize narazí na Slavii.