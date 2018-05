Brněnský gólman Melichárek po výhře: Mluvit o záchraně je pořád utopie

„Že jsme oživil šanci na záchranu? Soustředíme se jen na příští dva zápasy. Mluvit o záchraně, to je utopie,“ prohodil zkušený gólman po zápase.

Nezní to, že byste záchraně ještě věřil.

Vyhráli jsme, teď se budeme soustředit na další utkání. Nebudu se bavit o tom, co bude za čtrnáct dní. Za čtrnáct dní tu člověk ani nemusí být. Nad tímhle přemýšlet a uvažovat, to nemá cenu.

Šanci na udržení ale díky vítězství ještě máte.

V naší situaci je to důležité, protože máme v hlavách neuvěřitelný bordel. Doufám, že tahle výhra nás někam posune hlavně v uvažování. Uvidíme, co příští dva zápasy, pak můžeme polemizovat o tom, co bylo dobře nebo špatně. Teď nad tím člověk neuvažuje, nebo aspoň já ne.

Najednou jste na hřišti vypadali uvolněně. Pomohlo vám, že už vás leckdo odepsal?

Odepsal... Nikdo nás neodepsal, my jsme se odepsali sami. Výkony, které jsme předváděli a výsledky, které jsme měli.

Dali jste čtyři góly, přitom předtím za celou sezonu jen šestnáct. Čím to?

Mám dojem, že za tři a půl roku, co jsem v Brně, jsme čtyři góly nedali nikomu. Možná v projektu Kopeme za fotbal, kde ligové týmy hrají proti vesnicím. Sám to nedokážu vysvětlit, ale je to pěkné.

Vypadalo to, že jste chtěli víc než domácí.

To je těžké. My tak jdeme do každého zápasu, každý chceme vyhrát. Tentokrát to vyšlo, co jsme vystřelili, z toho byl gól. Jinak to bývalo spíš naopak. Otočilo se to, dali jsme čtyři góly a aspoň tahle statistika vypadá trochu jinak.

Můžete výhrou konkurentům aspoň trochu zatopit?

Já nepřemýšlím za nikoho jiného. Opravdu o tom vůbec neuvažuju.