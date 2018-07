Na střídání jsem nebyl, reaguje brněnský gólman na fanoušky

V neděli to už přijde, Brno jede ke „klasickému“ druholigovému celku do Vlašimi. Po sobotě, kdy na jejich trávníku budou první ligu hrát „cizinci“ Opava se Zlínem, se Brňané představí před hledištěm pro 1 200 diváků. „Jednoduché tyhle zápasy nejsou, o tom jsme se několikrát přesvědčili v českém poháru,“ varuje kapitán a brankář brněnského týmu Dušan Melichárek.

Půjdete se v sobotu podívat, jak hraje ligu Pavel Zavadil?

Tou dobou už se budu soustředit na náš zápas, ale dívat se určitě budu. Jen asi zůstanu u televize. Na stadionu je to jiné, člověk tam nevidí všechno. V televizi má větší přehled.

Pak už přijde cesta do Vlašimi.

Není čas hledět na to, jestli jedeme tam, do Českých Budějovic, nebo kamkoliv jinam. Pro nás je realita taková, že musíme, i když je tým z šedesáti nebo sedmdesáti procent nový, začít sbírat body. Aby se okamžitě dostavily výsledky. Chtějí je lidé, chceme je my.

Souhlasíte s tím, že kombinace syrovosti sestavy a chtění na hřišti se při zápasech negativně projevuje?

Na tréninku to nevypadá špatně, takže je potřeba, abychom to přenesli do zápasu. Co se prohry s Jihlavou týká, vymlouvat se nebudeme. Z mého pohledu hrála Jihlava líp, měla víc šancí a zaslouženě vyhrála.

Asi se vám doneslo, že zástupci fanoušků se na tiskové konferenci po zápase ptali trenéra Pivarníka, jestli vás nechtěl střídat po zranění na hlavě v 1. minutě.

Říkal mi to, ano.

Fanouškům jste se zdál otřesený. Mělo to mít vliv na vaši reakci při prvním inkasovaném gólu.

Ale tak to nebylo. Když si člověk pustí ten gól na videu, uvidí, že se s tím těžko dalo něco dělat. Balon přeletěl přes čtyři pět lidí a vyplaval někde mezi šestnáctkou a penaltou. Takové střely se dají chytat, ale musíte vidět celou dráhu balonu. Ne že ho vidíte až za obránci a pak až pověšený ve vinglu. Byla to přesná střela, a ještě ke všemu ne šourák.