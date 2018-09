Kott po ligové premiéře: Tak jsem chtěl trefit branku, až jsem ji netrefil

Odehrál šestapadesát minut a nevedl si vůbec špatně. Dokonce dostal pochvalu i od trenéra Skuhravého, který jej postavil na úkor Mohameda Doumbii.

„Dozvěděl jsem se o tom až dneska (v sobotu - pozn.) a vůbec jsem to nečekal. Myslel jsem si, že bych mohl naskočit na závěrečné minuty, ale toto bylo překvapení,“ líčil po utkání nadšený Kott.

Jaký to byl zápas, jste spokojený s remízou?

Před zápasem bychom to asi brali, ale ke konci jsme sahali po třech bodech. Věřím, že když budeme takhle pracovat, že se to projeví i na výsledcích.

Z posledních třech zápasů máte čtyři body, zlepšujete se?

Ale jo, na tréninku už to je trošku uvolněnější, i v zápasech máme více šancí, dovolíme si. Už je to jen otázka času, kdy přijde další výhra.

Změnila se v kabině atmosféra po příchodu nového trenéra?

Určitě ano. Změnila se i taktika a herní styl. Doufáme, že nám to bude sedět a budeme stoupat tabulkou vzhůru.

Cítíte se jistější vzadu, když máte zkušené stopery Ďuricu s Raspopovičem?

Ano, cítíme. Oba to jsou velmi silní obránci. Hráli velké zápasy. Jejich kvality jsou obrovské, můžeme si dovolit trošku víc útočit.

Jaké to pro vás bylo v lize?

Je to velký rozdíl. Oproti juniorské lize, která je taková rychlejší, hodně se běhá, hraje se nahoru dolů, člověk hlavně brání a útočí, moc tam není ta mezihra. Hráč si tam moc neodpočine. Fyzicky je to také o dost jiné.

Měl jste na tribuně rodinu či známé?

Z rodiny tu byli skoro všichni. Podívat se přišli i kluci z juniorky, a dokonce jsem tu měl i kamarády z Kladna.

Jak jste se na hřišti cítil?

Jak jsem říkal, nečekal jsem to, takže mě kluci podpořili, pomáhali mi, abych nebyl zbrklý a zbytečně nepřicházel o balon. Na debut mi to nepřišlo špatné, cítil jsem se dobře.

V první půli jste měl velkou šanci, kdy jste přestřelil. Jak jste to viděl?

Já jsem se tak snažil, abych trefil branku, až jsem ji vůbec netrefil (smích).