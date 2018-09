Nepředvedli jsme vůbec naši hru, zlobil se Bílek po remíze na Dukle

„Nepředvedli jsme vůbec naši hru, remíza je naprosto zasloužená. Chceme se vrátit k tomu, co kluci předváděli na začátku ligy, zatím se nám to bohužel moc nedaří,“ uvedl Bílek.

V osmnácté minutě se trefil Daniel Tetour, za Zlín odpověděl dvě minuty po přestávce dobře hrající Jean-David Beauguel.

Remizovali jste na Dukle, jste spokojení?

Jean-David Beauguel: Vůbec ne. Nejsem spokojený, chtěl jsem tu vyhrát. V prvním poločase jsme nehráli dobře. Ztratili jsme koncentraci, dostali jsme gól. Druhá půle byla lepší, ale ani přesto nejsem spokojený. Ztratili jsme dva body. Dnešek pro nás nebyl dobrý.

Petr Jiráček: Sami jste to viděli, že to moc fotbalové nebylo. Začátek se nám celkem povedl, ale potom jsme z toho vypadli, jak je naším zvykem už nějakou dobu. Po přestávce jsme se trochu zlepšili, ale pořád to není to, co jsme hráli na začátku sezony a co bychom chtěli předvádět i nyní.

Dal jste svůj šestý letošní gól, jste spokojený alespoň s tím?

Beauguel: Cítím se lépe, když dám branku, to je jasné. Ale nemyslím na svůj gól, myslím na to, že jsme přišli o dva body. To je pro nás nejdůležitější před zápasem s Libercem.

Trápil vás hodně Jan Holenda, který vyhrával skoro všechny hlavičkové souboje?

Jiráček: O poločase jsme se o tom bavili, že ho musíme více dostupovat a nedat mu tolik prostoru. On to sklepával na rozběhnuté hráče a potom se to na nás valilo.

Na konci jste dali druhý gól, ale neplatil. Jak jste to viděl vy?

Beauguel: Bohužel nevím, jestli to mělo platit. Rozhodčí řekl, že to byl ofsajd. Neviděl jsem to, musím se podívat na video. Nemůžu říci, jestli to byl gól, nebo ne. Nebylo to jen o této šanci, měli jsme jich více.

Jiráček: Na to se nemůžeme spoléhat, prostě to gól nebyl. Hráli jsme venku, pro nás je asi každý bod z venku dobrý. S výsledkem jsme spokojení, ale víme, že umíme hrát lépe. Možná bychom tu i zvítězili, když bychom se lépe prezentovali.

Po osmé v řadě jste Duklu neporazili, čím to je?

Jiráček: Vůbec netuším. O téhle sérii jsem se dozvěděl před zápasem. Chtěli jsme to zlomit, ale nebyl to úplně optimální výkon.