Duklu dál trápí střelba. Asi nejsme dost odvážní, dumá Tetour

V závěru sice domácí dostali Zlín pod tlak, když však Beauguel v devadesáté minutě dal druhý gól z ofsajdu, většině přítomných dost zatrnulo.

„Potřebujeme začít sbírat body a výhra by byla určitě lepší. Ale vzhledem k té neuznané brance, která nevím, jestli byla z ofsajdu, nebo ne, remíza nakonec vypadá jako spravedlivý výsledek,“ řekl Tetour.

V prvním poločase hrála Dukla, ve druhém Zlín. Dá se to takto říci?

Nástup jsme měli dobrý, dali jsme poměrně rychle branku, ale poté jsme trochu polevili. Ztráceli jsme míč, naše hra opadla a Zlín se do toho dostal. Po půli to bylo takové nakopávané, z naší strany tam byly opět hodně ztráty a Zlín chodil do brejků.

V čem se změnila hra Dukly po příchodu Romana Skuhravého?

Pan Skuhravý má trochu jiné postupy v taktice, rozestavení je také rozdílné. Je to pro nás trošku změna, ale musíme se s tím popasovat.

Jsou jiné i tréninky?

Určitě. Každý kouč si přinese něco jiného. To, co zná.

Věřil jste Janu Holendovi, že vám před vaší brankou vrátí balon?

Řekl bych, že to hrál trošku naslepo, ale dal to krásně. Trochu mi to skákalo, tak jsem se hlavně soustředil, abych nepřestřelil a naštěstí mi to tam spadlo.

Ze tří zápasů máte čtyři body, zvedáte se?

Myslím si, že i předtím, jak jsme měli sérii proher, jsme nehráli zas tak špatně. Akorát jsme občas měli smůlu, byla tam ta série vlastních gólů. Občas jsme si za to i mohli sami. Aspoň, že už nějaké body na kontě máme, musíme přidat ještě další.

Dukla je však i nadále nejhůře střílející tým v lize, co zlepšit?

Asi nejsme dost odvážní. Vždycky, když se dostaneme k vápnu, to nějak zadrbeme, místo abychom vystřelili. Někdo to musí vzít na sebe, udělat kličku a vypálit.

Pod trenérem Skuhravým hodně nastupuje Jan Holenda, hraje se vám s ním dobře?

Má čuch na góly, je to silový hráč. Musíme využívat jeho přednosti, což je síla a důraz, dávat mu to do vápna, on si s tím už nějak poradí.

Máte se Zlínem osm zápasů v řadě bez porážky, věděl jste o tom?

Tak to slyším poprvé. Ale někdy se to stává, že proti někomu se vám daří více a proti někomu méně. Někomu náš styl tolik nesedí a mezi takové soupeře asi patří i Zlín.

Báli jste se na konci, abyste o bod nepřišli?

Naštěstí ta branka neplatila. Už jsem to viděl hodně špatně, opravdu se mi ulevilo, když jsem zjistil, že je praporek nahoře.

Takže remíza 1:1 je podle vás zasloužená?

Když se na to podívám kolem a kolem, tak asi ano.