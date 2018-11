Dukla byla v křeči. Asi to na nás dolehlo, omlouval se Podaný

„Nebyla to od nás ideální hra, ale tři body jsou to, co je pro nás momentálně hlavní. Potřebovali jsme se po tristním výkonu z poháru něčím povzbudit a tohle nám pomůže,“ líčil Jakub Podaný.

Vyskočili jste minimálně do soboty z posledního místa, je to pro vás vzpruha?

Pro nás je hlavní sbírat body. Po těch sedmi kolech, kdy jsme měli nulu, je to pro nás skvělé, že jsme se dokázali dotáhnout na chvost. Že nejsme úplně dole, je super, ale v průběhu sezony postavení v tabulce není zas tak důležité.

Druhá půle byla dost zvláštní, jak jste to viděl?

Byli jsme v křeči. Asi na nás dolehlo, v jaké jsme situaci. Poslední zápasy nebyly dobré. Před týdnem se nám pohárový souboj absolutně nepovedl. Nehráli jsme dobře, měli jsme přidat gól, když jsme hráli přesilovku, ale bohužel nám to dopředu moc nešlo. Nějaké šance tam byly, ale měli jsme si jich vytvořit více.

V čem byl rozdíl oproti utkání před týdnem?

Hráli jsme jinak. Byl to pro nás určitý vykřičník, hráči se podle toho zachovali. Měli jsme i možnost spravit si gólovou chuť a nabrat nějaké sebevědomí, ale bohužel se nám to nepodařilo.

Nebáli jste se o výsledek? Teplice byly v závěru hodně nepříjemné…

Ano, to byly. V nastavení šel do vápna dokonce i brankář Kuba Diviš. Z těchto standardek se může stát prakticky cokoliv, míč se odrazí, někdo to tečuje. Rozhodně jsme měli být v komfortnější situaci, než jsme všichni viděli. Mohlo to být 3:0. Ale věřím, že nám to pomůže k tomu, abychom získali větší klid. Na tréninku vidím, že takové situace řešit umíme. Víme, jak na to. Dolehl na nás stres, kterému se snad už příště vyvarujeme.

Před pár lety jste v Indii slavil titul, teď bojujete o záchranu, navíc ta zima. Jaké to pro vás je?

Tím, že jsem tu od začátku ročníku, jsem klub do této situace dostal i já. Všichni za to neseme plnou zodpovědnost. Ale ještě nás čeká mnoho kol a věřím, že nebudeme muset hrát o sestup do posledních týdnů.

Většinou přímé kopy kopete vy, musel vás Uroš Djuranovič prosit, abyste mu to přenechal?

Chtěl jsem si to postavit, ale nebylo to pro mě úplně ideální, i když na kraji zdi zrovna stál Jakub Hora, kterého bych asi zvládl obstřelit nebo přestřelit. Ale Uroš si na to věřil, tak jsem ještě poslal do clony dva kluky, aby brankář moc neviděl. Celou dobu jsem dělal, že budu kopat já. Ury má krátký rozběh, takže to tam švihnul a bylo vidět, že Diviš reagoval o trošku později. Trefil to skvěle.

Měli jste celkem dost změn v sestavě, jak vám to vyhovovalo?

Stál proti nám stejný soupeř, minule se to nepovedlo, tak jsme museli něco změnit. Vzhledem k tomu, že jsme vyhráli, byly změny prospěšné. Napomohl tomu samozřejmě ten vývoj. Trenér učinil tak, abychom zvítězili a podařilo se.

Po červených kartách jste se přesunul na křídlo, vyhovuje vám to více?

Představoval bych si, abych tam měl více šancí. Naposledy to byla jen jedna střela, kterou jsem mohl určitě trefit lépe, šla přímo doprostřed.

V obličeji máte šrám, jste největší bojovník zápasu?

Jsem, ale u nás doma. Dcera si hrála na tygra a já jsem to odskákal. Taková mela to naštěstí dnes nebyla.

A ten zalepený prst, to je také od dcery?

To je bohužel zlomené, odnesl jsem si to ze zápasu v Mladé Boleslavi.

Tomáš Vondrášek (vlevo) z Teplic pod tlakem Davida Bezdičky z Dukly.

Díky novému formátu se liga protáhla až do půlky prosince, jak se vám hraje v zimě?

Někdy bývají chladné i konce listopadu, v tomto bych asi problém neviděl. Důležité je, aby hřiště vypadala dobře a dalo se na nich hrát. Zatím mi přijde, že to je všude v pohodě.

Na stadionu bylo jen něco málo přes sedm set lidí, není to spíše krok proti nim?

Bylo jich méně než normálně. Na druhou stranu jsme byli v televizi, pár tisíc našich fanoušků se na nás snad dívalo u televizních obrazovek.