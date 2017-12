Dukla - Teplice: derniéra určí, který z týmů bude mít klidnější zimu

„To je opravdu velký rozdíl. Je to tam nahňácané, když někdo dvakrát vyhraje, tak povyskočí, ale naopak zase můžete rychle spadnout dolů. Takže my to na Dukle určitě chceme zvládnout,“ přeje si na klubovém webu teplický obránce Jan Krob. Stejnou motivaci ovšem má i desátá Dukla, kterou od osmých Teplic dělí pouhý bod.

„Poslední zápas vždy ovlivňuje, jaká bude zimní pauza. Loni se nám to moc nepovedlo, teď máme šanci na reparát. Bylo by skvělé, kdyby se nám s Teplicemi zadařilo, celá zimní příprava by pro nás byla lepší,“ upíná se k poslední podzimní bitvě i obránce pražské Dukly Michal Bezpalec.

Oba soupeře spojuje i další věc, zatímco na svém hřišti patří v lize ke špičce, venku paběrkují. Dukla i Teplice získaly u soupeřů za celý podzim pouhé dva body. „Rádi bychom to změnili. Chceme navázat na bojovnost a nasazení, co jsme měli doma s Plzní. Chceme finiš výsledkově zvládnout, udělat si hezký poslední zápas. A nějaký bod z Dukly přivézt,“ burcuje Krob.

Z Julisky se ale body vozí těžko, naposledy se o tom přesvědčila Mladá Boleslav, padla 1:4. Proč se tam soupeřům nedaří?

„Je tam takové nefotbalové prostředí. Žádní lidé, atletická dráha okolo, jedna velká tribuna bez diváků. Ale my se s tím musíme vypořádat, tohle si dát z hlavy. Hrát svoji hru ze zabezpečené obrany a zkusit je potrestat z nějakého brejku,“ plánuje ofenzivní teplický bek.

Na Stínadlech na začátku sezony Teplice zdolaly Duklu 3:1. O to větší teď budou mít domácí motivaci.

„Ta porážka už mě nijak nestraší. V hlavách to nemáme, jsou to už čtyři měsíce, takže to určitě neovlivní náš výsledek ani výkon. Hrajeme doma, statistiky mluví pro nás. Navíc si tady věříme,“ má sebevědomí Bezpalec. Duel startuje v sobotu v 15 hodin.