Trenére, co rezignace? Nikdy se nevzdávám, reagoval Stramaccioni

Pokud Plzeň v neděli odpoledne porazí doma Bohemians, manko Sparty na lídra ligy naroste na dvanáct bodů. A to po devíti kolech.

Pane Stramaccioni, neuvažujete o rezignaci?

Dělám svou práci na sto procent a nikdy nic v životě nevzdávám. Samozřejmě, že jsem zklamaný, chtěli jsme zvítězit a potvrdit minulou výhru nad Teplicemi. Na Dukle jsme měli dobrý první poločas, ale nedali jsme gól. V závěru už to dobré nebylo, ztráceli jsme hodně míčů a to nám dělalo problémy.

Nebyl výkon a jasná výhra nad Teplicemi jen výjimkou? A skutečné možnosti současné Sparty se ukázaly na Dukle? To znamená, že tým prostě kvalitu nemá?

Pravda je, že abyste hráli dobrý fotbal, musíte na to mít psychicky. A to nám chybí. Venku nehrajeme tak dobře jako doma. Chce to prostě mít větší vůli. Přijet na hřiště soupeře a chtít uhrát tři body. Venku nám něco chybí, přitom doma hrajeme dobře.

Chybí vám vítězná mentalita? Neměla by Sparta pod vaším vedením být dál?

Venku nehrajeme jako doma. Samozřejmě, že potřebujeme být lepší, hrát celých devadesát minut. V české lize je každý zápas venku pro Spartu velmi těžký. Venku nestačí hrát dobře šedesát, sedmdesát minut.

Přišli jste o reálnou šanci na titul. Souhlasíte?

Plzeň vyhrává každý zápas, což je pro ni perfektní. Ale my ji příště máme doma a můžeme ten rozdíl zmenšit a zlomit to v náš prospěch.

Jak ztráta z Dukly přípravu na Plzeň ovlivní?

Nevěřím, že by někdo neměl mít motivaci na Plzeň. To prostě není možné. Každý, kdo je ve Spartě, se bude chtít ukázat. Motivaci budeme mít bez ohledu na výsledek na Dukle.

Mohli jste tady i prohrát. Holenda trefil tyč, v závěru měli domácí další slibné příležitosti, kdežto vy takřka vůbec nic.

Posledních deset minut jsme vsadili všechno na ofenzívu, chtěli jsme vyhrát. Chtěli jsme jít za vítězstvím, měli jsme jednu šanci, oni dvě.

Neuvažoval jste o tom, že defenzívní záložníky Mavubu či Marečka vystřídáte dřív než pár minut před koncem, když jste chtěl vyhrát?

Jasně, chtěl jsem zápas vyhrát. Dřív tam šel Rosický, který je ofenzivnější než Vatajelu. Pak tam šli Šural, Plavšič, to jsou taky ofenzivní hráči. Ale potřebujete mít tým i vyvážený. A ten balanc jsme v závěru ztratili. Ke konci, když jsme tam měli hodně ofenzivních hráčů, Dukla chodila do brejků. Ta střídání nemůžete udělat příliš brzy. Zásadní problém byl v počtu ztracených míčů, v závěru to bylo osm až deset.

Proč nebyli v nominaci na zápas Frýdek a Ben Chaim?

Frýdek se nevešel, protože jsme dali do sestavy Lafatu a na lavičku jako alternativy do zálohy Rosického a Sáčka. Frýdek rozhodnutí respektoval a požádal mě, jestli by si mohl jít kvůli hernímu vytížení zahrát za juniorku. Půjdou i Karavajev a Juliš.

A Ben Chaim?

Nechci, aby to vyznělo nepřesně, ale dnes měl volno s ohledem na víru, která mu nedovolila být na zápas připravený.

Počítáte ještě vůbec s útočníkem Jankem?

Počítali jsme s ním, pohár ve Znojmě mohl být dobrou šancí na návrat do sestavy. Ale byl nemocný a nebyl připravený. Nic osobně proti němu nemám. Ale s čím do Sparty přišel, tak to nám chybí.