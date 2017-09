Dukla - Sparta, hostům jde o druhou výhru v řadě, Rosický je na lavičce

ON-LINE: Dukla - Sparta Utkání sledujeme minutu po minutě.

Sparťanský trenér Andrea Stramaccioni věří stejné jedenáctce, která před týdnem porazila Teplice. Na rozdíl od posledního zápasu má však k dispozici i Tomáše Rosického, jenž usedne mezi náhradníky.

Na Julisce Sparta v samostatné prvoligové historii prohrála jen jeden zápas, což se stalo před třemi lety. Jde zároveň o jediné vzájemné utkání z patnácti, které Dukla nad Spartou vyhrála.

Pokud by se jí to v sobotu povedlo podruhé, přiblížila by se Spartě v tabulce na jediný bod. Naopak jestliže zvítězí Sparta, minimálně do neděle přeskočí Slavii a dotáhne se na Olomouc.